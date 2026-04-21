Belediye Başkanı Kumbul'un evine silahlı saldırı iddiasına açıklama

Geçtiğimiz günlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı yalanladı.

CHP'den istifa eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un AK Parti'ye geçmesi siyaset gündeminde yankı uyandırmıştı. Kumbul'un evine dün gece silahlı saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

EVE GİRDİKTEN SONRA ATEŞ AÇILDI

Kadir Kumbul'un Karadayı Mevkii'ndeki köy evine dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği iddiası gündeme geldi. Sabah'ta yer alan haberde; programını tamamladıktan sonra şoförü ve korumaları tarafından evine bırakılan Kumbul'un içeri girmesinin ardından, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından eve ateş açıldığı belirtildi.

SALDIRGANLAR KAÇTI

İddiada saldırganların olay yerinden kaçtığı, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildiği ifade edildi.

BAŞSAVCILIK İDDİAYI YALANLADI

Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddiaları üzerine Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"'Belediye başkanının evi kurşunlandı' şeklinde gerçeğe aykırı olarak bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı görülmüş olup, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, gerçeğe aykırı bilgi yaydığı tespit edilen ilgili basın yayın organları ve sosyal medya hesapları hakkında TCK 217/A kapsamında ayrıca tahkikata başlanılmıştır.

AK PARTİ'YE KATILDIĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Kadir Kumbul, AK Parti'ye geçişine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, vatanını ve milletini seven bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, hayatı boyunca milli ve manevi değerlere bağlı kalmanın en büyük ilkesi olduğunu ifade etmişti.

Siyaset anlayışının temelinde millete hizmet etmek olduğu değerlendirmesinde bulunan Kumbul, ortak aklı önceleyerek ve değerler üzerinden yol yürüyerek toplumun ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

- Kumbul'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan takmıştı.

Kumbul, açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Son dönemde içerisinde bulunduğum siyasi zeminde, hizmet odaklı yaklaşım yerine farklı önceliklerin öne çıkması, benim benimsediğim siyaset anlayışıyla örtüşmemeye başlamıştır. Bu durum, milletimize daha güçlü ve etkin hizmet edebilmek adına yeni bir değerlendirme yapmamı gerekli kılmıştır. Benim için esas olan polemik değil hizmet, ayrışma değil birlik, şahsi hesaplar değil milletimizin menfaatleridir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, Serik'imizi geleceğe daha güçlü hazırlamak, devam eden ve planlanan projelerimizi daha etkin bir şekilde hayata geçirmek ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak amacıyla yeni bir yol yürümeye karar verdim. Bu doğrultuda Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına katılma kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

