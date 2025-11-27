CHP'den Bakan Kurum'a art arda 'teşekkür'! Önce Gürsel Erol sonra Veli Ağbaba

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaşanan gerilimler ve tartışmalar sık sık kamuoyuna yansırken, bu kez farklı bir durum yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li isimlerin Bakan Murat Kurum'ı tebrik etmesi ve kendisine teşekkür etmesi kısa sürede gündem oldu.

EROL: "BİR BAŞARI HİKAYESİ OLARAK GÖRÜYORUM"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü komisyonda söz alarak deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmaları için teşekkür etti. Erol, bazı durumlarda itiraz ettiklerini fakat zamanla yanıldıklarını ifade ederken, "Deprem konutlarını bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum" dedi.

KURUM'A BİR TEŞEKKÜR DE AĞBABA'DAN

Erol'un bu davranışı kısa sürede gündem olurken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ağbaba da görüşmeler sırasında Bakan Kurum'a teşekkür etti ve şunları söyledi:

"KATKILARINIZ İÇİN SİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Bazen siyasette eleştiriyoruz, sizi eleştiriyoruz ancak Malatya'da size hemşehriliğiniz oy birliğiyle verildi. Katkılarınız için size teşekkür ediyoruz. İletişime açık olduğunuz için size teşekkür ediyoruz"