HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meclis'teki bütçe görüşmesinde bu kez tartışma yoktu! CHP'li isim Bakan Kurum'a teşekkür etti: "Başarı hikayesi"

TBMM'de Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. Bazı bakanlıkların bütçe görüşmelerinde yaşanan tartışmalar kamuoyuna yansırken, bu kez tam tersi bir durum yaşandı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bakan Murat Kurum'a ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Deprem konutlarını bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum" dedi. İşte detaylar...

Meclis'teki bütçe görüşmesinde bu kez tartışma yoktu! CHP'li isim Bakan Kurum'a teşekkür etti: "Başarı hikayesi"
Melih Kadir Yılmaz

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü komisyonda söz alarak deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmaları için teşekkür etti.

Meclis teki bütçe görüşmesinde bu kez tartışma yoktu! CHP li isim Bakan Kurum a teşekkür etti: "Başarı hikayesi" 1

"İTİRAZLARIMIZIN ÇOK DA HAKLI OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Bakan Kurum’u tebrik eden Erol, siyaset üstü bir açıklama yapacağını belirterek "Ben 2020 depremini yaşamış ve deprem sonrası bütün sürecin tamamlandığı bütün süreci yakından takip eden bir ilin milletvekiliyim. Biz 2020 yılında Elazığ'da bir deprem yaşadık. 2020 yılında yaşanan deprem sonrası gelişen süreç içerisinde önce itiraz ettiğimiz ama süreç içerisinde gördüğümüz zaman da aslında itirazlarımızın da çok da haklı olmadığı yaşanmışlık süresinde yapılan planlamaların doğru olduğunu gördük" dedi.

Meclis teki bütçe görüşmesinde bu kez tartışma yoktu! CHP li isim Bakan Kurum a teşekkür etti: "Başarı hikayesi" 2

"DOĞRU BİR KARAR OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Birkaç örnek de veren Erol, "Mesela rezerv alanları yeni TOKİ konutları şehrin dış bölgesine yapılmıştır. Biz o zaman tepki vermiştik. ‘Niye şehrin dışına deprem konutlarını yapıyorsunuz’, ‘işte şehrin büyüklüğü bozulacak, mali kültürü bozulacak’ diye eleştiriler getirmiştik. Ama 2023 depreminde gördük ki Malatya depreminde gördük ki aslında yeni yerleşim alanlarını ayağa kaldırmaktan ziyade daha doğrusu mevcut yerleşim alanlarını ayağa kaldırmaktan ziyade yeni yerleşim bölgelerinde TOKİ konutlarının yapılarak kentte nüfus yoğunluğunun dağıtılmasının bir deprem anında yaşanan risklerini düşürmesi için doğru bir karar olduğunu gördük. Ve bu anlamda da bu karardan dolayı da yetkili arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

"SİZİ VE BAKANLIK BÜROKRASİSİNİ KUTLUYORUM, BAŞARI HİKAYESİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Erol açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi düşünün ki Türkiye'de on bir ilde deprem olmuş. On binlerce insan can kaybı var. Yüz binlerce bina enkaza dönüşmüş. Orada yalnızca depremin boyutunu değerlendirirken yalnızca müdahale anlamında değil. Aynı anda kaos yaşanıyor. Aynı anda kriz yaşanıyor. Aynı anda acı yaşanıyor. Aynı anda panik yaşanıyor. Aynı anda umutsuzluk yaşanıyor. Bunları planlamak için bunların hepsini planlamak çok kolay işler değil. Biz bunları yaşadığımız için bunları anlatıyorum. Değerli milletvekilleri doğru gördüğüm her şeyi söylerim, eksiklikleri de açık yüreklilikle tarif ederim. Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarını bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcular birbirine girdi! Polis havaya ateş açmak zorunda kaldıKuyumcular birbirine girdi! Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
Araç sürücülerine "Beyaz sirke kullanın" önerisiAraç sürücülerine "Beyaz sirke kullanın" önerisi

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Elazığ Murat Kurum CHP Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.