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CHP'den erken seçim çağrısı! 2 Kasım işaret edildi

CHP'de 6 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen PM Toplantısı'nın ardından PM üyeleri ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, CHP lideri Özel'in işaret ettiği 2 Kasım için erken seçim teklifiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

CHP'den erken seçim çağrısı! 2 Kasım işaret edildi

Açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete sabır dilendi, tedavisi devam edenlere acil şifalar temenni edildi.

"CHP'NİN İKTİDAR YOLCULUĞU İSTENİYOR"

Türkiye'nin kritik bir yol ayrımında olduğu, milyonlarca yurttaşın demokrasi ve adaletten yana açık bir tavır aldığı, bu tavrın milyonlarca vatandaşın katıldığı 31 mitingde görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il başkanımız, eski belediye başkanlarımız, eski milletvekilimiz ve çalışma arkadaşlarımız hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde hapsedilmiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden bu yana bir ilk daha gerçekleşmiş ve partimizin karar organı Parti Meclisimizin üyesi değerli çalışma arkadaşımız Baki Aydöner de tutuklanmıştır. Son olarak milletimizin demokrasi ve adalet mücadelesine liderlik eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de iktidar tarafından siyasi soruşturma ve fezlekelerle hedef alınmıştır."

Açıklamada, tüm bu saldırıların amacının ortak olduğu, "CHP'nin iktidar yolculuğunun engellenmek istendiği" savunuldu.

2 KASIM İŞARET EDİLDİ

Milletin önüne derhal seçim sandığının konulmasının, Türkiye'nin geleceği için ertelenemez bir zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 Kasım'da gerçekleşecek bir erken seçim, Türkiye'nin iktidar tarafından içine sokulduğu krizlerin çözümü için önemli bir başlangıç adımı olacaktır. İktidarın yapması gereken, siyasi yargı operasyonlarıyla partimize ve millet iradesine saldırmak yerine, demokratik bir yarışta karşımıza çıkmaktır. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Açıklamada, tutuklanan belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri için tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiği belirtilerek, "Milletimiz ile birlikte sürdürdüğümüz bu kararlı mücadeleden bir adım dahi geri atmayacağız. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluk ve bugün halkın bize verdiği birinci parti olma sorumluluğu ile Cumhuriyetimize ve ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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