CHP'den Gürsel Tekin hamlesi! Savunması istendi

CHP, MYK tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Gürsel Tekin'in savunmasını istedi. Tekin 15 gün içinde sözlü veya yazılı savunma yapacak.

Recep Demircan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınarak yerine kayyum atanması sürecinde adı geçen CHP'li Gürsel Tekin'i partiden ihraç etmişti. Bugün alınan karar doğrultusunda, CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin'den savunma istedi. Tekin'in 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma vermesi gerekiyor.

KAYYUM KARARI SONRASI GELİŞMELER HIZLANDI

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından yerine kayyum heyeti atanması süreci başlamıştı. Bu süreçte adı geçen Gürsel Tekin’in, kayyum görevlendirmesini kabul edeceği yönündeki değerlendirmeler üzerine parti yönetimi harekete geçti.

Özgür Özel, katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

"İsminden bağımsız olarak atanan kayyum heyetinden görevi kabul edeceğini anladığımız kişiyi partiden ihraç ettik. Gürsel Tekin’den bağımsız teknik bir şey söylüyorum. Kayyumun partinin üyesi olması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partili hiç kimse bu kumpasın parçası olamaz. Parçası olanı partiden ilişkisini keseriz."

“TEDBİRLİ OLARAK YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NA VERDİK”

Özgür Özel, Gürsel Tekin’in parti tüzüğü gereği önce tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini, ardından kesin ihraç kararı alındığını belirtti. Kararın gerekçesi, Tekin’in kayyum sürecine katılacağı yönündeki tavrının parti ilkeleriyle çelişmesi.

