CHP’den iddialı çıkış! ‘Anlık değil, trend’ diyerek paylaştılar! Çok konuşulacak 9 aylık anket grafiği…

Türkiye siyasette hareketli günler geçirmeye devam ederken bir taraftan CHP’nin ‘birinci partiyiz’ çıkışları diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil” açıklaması anket sonuçlarına olan ilgiyi artırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada partisinin birinci sırada yer aldığını söylemişti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Erdoğan’ın bu çıkışına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

Günaydın, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkının son 9 ayda nasıl değiştiğini gösteren bir anket grafiği paylaştı.

Günaydın, “Son dokuz ayda CHP-AKP ve İmamoğlu-Erdoğan oylarındaki değişim trendi... Anlık değil, trend... Yaşanan her şeyi buradan okumak mümkün ve anlamlı... Çıkış da burada...” diyerek her ay düzenli yapılan bir araştırmanın son 9 aylık sonuçlarını yayınladı.

ANKETLERE GÖRE ERDOĞAN İMAMOĞLU YARIŞINDA KİM ÖNDE?

Ankara Araştırma ve Danışmanlık şirketinin yaptığı ankete göre Erdoğan ve İmamoğlu'nun Ekim 2024 - Haziran 2025 tarihlerindeki oy değişiminde İmamoğlu’nun 9 aylık süreci önde götürdüğü görülüyor. Ekim 2024'te ankete katılanların yüzde 45,4'ü Erdoğan'a oy vereceğini ifade ederken İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 54,6 oldu. 2025 Haziran'a gelindiğinde ise 'Erdoğan'a oy vereceğim' diyenlerin oranı yüzde 41,4'e düşerken 'İmamoğlu'na oy vereceğim' diyenlerin oranı yüzde 58,6'ya çıktı.

ANKETLERE GÖRE BİRİNCİ PARTİ AK PARTİ Mİ CHP Mİ?

Aynı ankette yer alan sonuçlara göre ise partiler üzerinde yapılan araştırmada da AK Parti'nin ikinci parti konumunda olduğu görüldü. Ekim 2024'te AK Parti'ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 29,0 olurken CHP'ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 31,2 oldu. 2025 Haziran'a gelindiğinde ise AK Parti'ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 29,7 olurken CHP'ye oy verebileceğini ifade edenlerin oranının ise yüzde 34,6 olduğu ifade edildi.