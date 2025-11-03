CHP'den İstanbul çıkışı! "Kendinize güveniyorsanız..."

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantıya ilişkin basına açıklamada bulundu. Yücel, cumhuriyetin demokrasisiz, demokrasinin de cumhuriyetsiz olamayacağını belirterek, Demokrasi, sadece seçim zamanı geldiğinde halkın önüne sandık koymak değildir. Sandığa yansıyan iradeye saygı duymak, toplumun hiçbir kesimini inancından, etnik kimlik ve kökeninden, siyasi görüşünden ya da yaşam tarzından dolayı ötekileştirmeden tamamını kucaklamaktır. Eleştiriye açık olmak, eleştiriye tahammül etmek, farklı sesleri, farklı görüşleri dinlemek, hatta toplumun huzuru ve refahı için bu eleştirilerden ve farklı görüşlerden beslenmek demektir. Seçimleri kazandığında her türlü hukuksuzluğu yapma hakkını kendinde görmek, seçimleri kaybettiğinde ise 'Yan yattı, çamura battı' diyerek, milletin iradesini yok sayarak, milletin oylarıyla seçilmiş kişileri 'Silivri zindanına gönderip oyun dışına itmek hiç değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelinde demokrasi vardır, adalet vardır, hukukun üstünlüğü vardır. Demokrasiden saparsanız, adaletten saparsanız, bağımsız yargıya müdahale ederseniz işte orada 102 yıllık Cumhuriyetimizin temellerine dinamit koymuş olursunuz diye konuştu.

"MİLLİ İRADEYİ SİLİVRİ'DE TUTSAK ETMEKTEN VAZGEÇİN"

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına değinen Yücel, ’İstanbul'un bir fetret devri daha yaşamasına gönlüm razı değil' diyen Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Sizin kibriniz, bu milletin iradesinden büyük değildir. Kendinize güveniyorsanız getirin sandığı, İstanbul seçimlerini yenileyelim. İstanbul'un Fetret Devri mi sonra eriyor, AKP'nin Lale Devri mi hep birlikte görelim. Kendinize güveniyorsanız alın erken seçim kararını, bu millete bu eziyeti, bu zulmü 2 sene daha çektirmeyin. Milletin gönlünden düşmediyseniz zaten güven tazelersiniz. Ama artık bu millete de, seçilmişlere de zulmetmeyi bırakın. Milli iradeyi Silivri'de tutsak etmekten vazgeçin. Bu milletin seçme hakkını da, bu milletin evlatlarının seçilme hakkını da, sandığı da ellerinden alamazsınız, alamayacaksınız dedi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 'Enflasyonda yüzde 25-29 bandını yakalamamız zor' ifadesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 'Enflasyon genel olarak aşağı inmeye devam edecek' açıklamalarını hatırlatan Yücel, AKP, bu ülkedeki kaynakları, zenginliği paylaşmak değil, halkı yoksulluğa alıştırmak ve yoksulluğu yönetmek üzerine kurulu bir ekonomi programı uygulamaktadır. Bu anlayışı TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan 2026 yılı Bütçe Teklifinde de görüyoruz. Bir ülkede kişi başına düşen milli gelir artarken vatandaşın geçim derdi katlanır mı, ekonominin bel kemiği olan sektörler tek tek çöker mi, işsizlik artıp, halk fakirleşir mi, emekliler ikinci bir iş peşinde koşar mı, asgari ücretli, emekçi, memur hepsi ama hepsi yarın ne olacağını bilmeden tedirginlik içinde mi yaşar, bütçe teklifleri rakamlardan ibaret olan kanun metinleri değildir. İktidarların yönetme tercihlerini ortaya koyan metinlerdir. Demokrasiden, hukuktan, özgürlüklerden, sosyal devletten uzaklaşan bir iktidarın kusurlarını kapatma telaşı içinde yaptığı bütçe, halkın bütçesi değildir. Herkes müsterih olsun çok yakında bu ülkede, CHP iktidarında halkın bütçesi yapılacaktır ifadelerini kullandı.

