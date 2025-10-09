CHP'den istifa etmişti! Manavgat Belediyesi iddianamesi tamamlandı: İşte Niyazi Nefi Kara için istenen ceza....

Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında hazırlanan iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 2 Aralık Salı günü görülecek. Duruşmalara 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde de devam edilecek.

KARA "ÖRGÜT LİDERİ" OLARAK YER ALIYOR

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 155 sayfalık iddianame, 33 ayrı delillendirilmiş olayı kapsarken "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve verme, zimmet, irtikap ve icbar suretiyle irtikap" gibi suçlamalarla toplam 41 kişi hakkında düzenlendi. Tutuklu bulunan eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, iddianamede "örgüt lideri" olarak yer alıyor.

RÜŞVET AĞI KURDU İDDİASI

İddianamede, Kara'nın belediye başkanı seçildikten sonra yakın çevresini ve akrabalarını Manavgat Belediyesi'nde önemli görevlere getirdiği, bu kişilerin belediyeye yapılan başvurularda rüşvet süreçlerini yürüttüğü ve Kara'nın da bu süreçleri yönlendirdiği belirtildi. Özellikle inşaat ruhsatı, iskan ve işyeri açma izinleri gibi işlemlerde rüşvet talep edildiği ve rüşvetlerin Kara'nın yeğeni aracılığıyla toplandığı ileri sürüldü.

Savcılık, Kara'nın yönlendirmesiyle alınan paraların bir kısmının kişisel servetini artırmak için kullanıldığını, tapu kayıtlarının incelenmesinde de bu yönde bulgular tespit edildiğini aktardı. 14 Mayıs 2024 tarihinde Kara adına yapılan gayrimenkul işlemleri, bu iddialara delil olarak iddianamede yer aldı.

"SÜRECİ BİZZAT YÖNETTİ"

Dosyaya giren tanık beyanlarında da Kara'nın rüşvet süreçlerini bizzat yönettiğine dair ifadeler yer aldı. Zafer S. ifadesinde, seçim döneminde Kara'ya destek veren bazı kişilerin daha sonra belediyeye yaptıkları inşaat başvurularında Kara'nın yönlendirmesiyle rüşvet talep edildiğini belirtti. Süreçte belediye başkan yardımcıları, özel kalem müdürü ve Kara'nın akrabalarının aktif rol aldığı anlatıldı.

Niyazi Nefi Kara döneminde yaklaşık 6 ay İmar Müdürlüğü yapan Osman Zafer K. ise ifadesinde, Kara'nın başkan seçildikten sonra kendisini çağırarak bir sonraki seçimde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağını ve bunun için 20 milyon Euro'ya ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı. Osman Zafer K., Kara'nın talimatlarıyla belediyeye yapılan büyük proje başvurularının doğrudan yakın çevresine iletildiğini ifade etti.

"EMANETİ ALDIK"

İddianamede ayrıca, örgüt yöneticilerinin Kara'ya düzenli olarak bilgi verdiği, alınan paraların miktarıyla ilgili doğrudan bilgi vermek yerine "emaneti aldık" gibi ifadeler kullandıkları, Kara'nın da bu süreçleri yönlendirdiği vurgulandı. Bu ifadelerin, örgütlü yapı içinde gizlilik sağlamak amacıyla kullanıldığı ve Kara'nın süreçlerin doğrudan içinde bulunduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Savcılık, toplanan paraların yalnızca belediye içindeki çıkar amaçlı işlemlerde değil, Kara'nın şahsi mal varlığının artırılmasında da kullanıldığını tespit etti. Tapu kayıtlarında 14 Mayıs 2024 tarihinde yapılan taşınmaz alımı, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin önemli delillerden biri olarak iddianamede yer aldı.

NİYAZİ NEFİ KARA İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Soruşturmada toplam 43 şüpheli yer aldı. Bunlardan 11'i tutuklu olarak yargılanırken, iddianamenin hazırlanması sırasında 2 kişinin dosyası delillerin toplanması için ayrıldı. İddianamede yer alan 41 sanıktan 20'si rüşvet verme, 14'ü rüşvet alma, diğerleri ise aracılık, zimmet ve örgüt kurma suçlarından hakim karşısına çıkacak. Tutuklu eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve suçüstü yakalanan yardımcısı Mehmet Engin T., 31 yıldan 66 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İddianamede, Niyazi Nefi Kara'nın eylemleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun en ağır maddeleri kapsamında cezalandırılması talep edildi. Savcılık, Kara'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçunu düzenleyen 220'nci madde kapsamında belediye içinde bir yapı oluşturduğunu, bu yapı aracılığıyla planlı şekilde yolsuzluk ve rüşvet ilişkileri yürüttüğünü belirtti.

Ayrıca Kara'nın, kamu görevlisi sıfatıyla kamu kaynaklarını zimmetine geçirmek anlamına gelen 247'nci madde, görevini kötüye kullanarak rüşvet almak ve vermek suçlarını düzenleyen 250 ve 252'nci maddeler uyarınca da yargılanması talep edildi. Savcılık, tüm bu suçların kamu kurumlarında güveni sarsacak nitelikte olduğunu ve Kara'nın hem örgüt kurarak hem de görevini kötüye kullanarak büyük menfaat elde ettiğini vurguladı.Bu kapsamda Kara hakkında birden fazla ağır hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Niyazi Nefi Kara'nın yalnızca Manavgat Belediyesi döneminde değil, geçmişte de benzer suçlamalarla gündeme geldiği iddia edildi. Belgede, Kara hakkında 2010 yılında Denizli'de "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlarından tahkikat yürütüldüğünün yer aldığı kaydedildi.Savcılık, söz konusu geçmiş soruşturmanın da Kara'nın kamu görevinde bulunduğu dönemlerde örgütlü hareket ettiği ve benzer yöntemlerle suç işlediği yönündeki iddiaları güçlendirdiğini belirtti.

