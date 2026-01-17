HABER

CHP'den istifa etti AK Parti'ye geçti! Belediye başkanından 'Evime dönüyorum' mesajı

Siyasetin gündemi muhalefetten koparak AK Parti saflarına geçen belediye başkanları ve milletvekillerini konuşurken yeni bir transfer haberi daha geldi. Çorum Ortaköy'e bağlı Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül'ün CHP'den AK Parti'ye geçeceği öğrenildi. Öncül'e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması beklenirken Öncül, 'Evime dönüyorum' mesajı verdi.

Doğukan Akbayır

Başta CHP olmak üzere, diğer partilerden AK Parti'ye belediye başkanları ve milletvekilleri düzeyinde geçişler devam ediyor. Son olarak, Çorum Ortaköy'e bağlı Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Öncül, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan bir törenle AK Parti'ye üye oldu.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Öncül'ün rozetini, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

'EVİME DÖNÜYORUM' MESAJI

Öncül, "AK Parti benim yabancı olduğum bir parti değil. Daha önce de bu partinin bir üyesi ve neferiydim. Allah nasip ederse yeniden partime dönerek beldeme hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağım." dedi.

Şenol Öncül, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı seçilmişti.

