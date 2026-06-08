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CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek"

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın TBMM'de grup toplantısı gerçekleştireceğini belirterek, "Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir." dedi.

CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek"

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından TBMM'deki grup toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

"ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜRLÜ OLUMSUZLUK, ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAYGISIZLIKTIR"

Sarı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir. Sayın Genel Başkanımız, partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partililerimizi; sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz.

CHP den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "TBMM de grup toplantısını gerçekleştirecek" 1

Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın, TBMM'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin ve partimizin geleceği açısından önem taşıyan bu toplantıya tüm partililerimiz davetlidir."

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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