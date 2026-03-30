CHP'den Özkan Yalım kararı! Disipline sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

CHP'DEN ÖZKAN YALIM AÇIKLAMASI

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemiyle ilgili CHP Genel Merkez'inde yaptığı basın toplantısında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini açıkladı.

Emre, konuya ilişkin, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı.