CHP'den sonra bir parti daha aynı kararı aldı: ‘İmralı heyetine üye vermeyeceğiz’

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün İmralı gündemi ile toplanmıştı. Komisyonun İmralı’ya heyet gönderme kararının ardından CHP gibi Yeni Yol Partisi de heyete üye vermeyeceğini açıkladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda İmralı’ya heyet gönderilmesine ilişkin çıkan kararın Ankara kulislerindeki yankıları devam ediyor. Komisyonda yapılan oylamada AK Parti, MHP ve DEM Parti'de fire olmadı. EMEP ve TİP de heyet için 'evet' oyu verirken DP, DSP 'ret' oyu verdi. Yeni Yol Partisi ise çekimser kaldı.

Oylamada çekimser olan Yeni Yol Partisi'nden bugün kritik bir açıklama geldi.

Yeni Yol Partisi İmralı heyetine üye vermeyeceğini açıkladı.

YENİ YOL PARTİSİ

Yeni Yol partisi; Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde oluşturdukları bir siyasi partidir.

CHP DE ÜYE VERMEYECEK

Öte yandan CHP dün komisyondaki oylamaya katılmadı. İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini açıkladı.

