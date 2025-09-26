Özgür Özel’den çok sert sözler! Kayyum itirazını reddeden hakime tazminat davası açacaklar

Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, duruşmalı olarak görülmesine karar verilen davanın ilk duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Kayyum itirazına mahkeme ret kararı verdi. Gürsel Tekin ve heyeti göreve devam edecek.

CHP HAKİME DAVA AÇACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara tepki gösterdi. Verilen kararın hukuksuz olduğunu dile getiren Özel, şu sözleri söyledi:

"Bu karar bizim adımıza çok iyi bir karardır. İstinaf yolu açıldı. Bir aparat çatır çatır bütün takvimler işlerken hukuku katletmek için çırpınsın. Biz güneşi başka yerlerde ararız. Asliye 45 kumda oynamaya devam etsin. İnşallah bir gün birisi soracak; Bu kadar açık hukuk ihlalini nasıl yaptın? Delege iradesini gasbetmeye çalıştılar. Bu hakime tazminat davası açacağız orası ayrı. Reddi hakim de talep edeceğiz. O mahkemede de muhatabımız bu hakim olmayacak. Tüm CHP'liler olacak hukuki olarak elimiz yakasındadır. İl kongresine icra memuru gönderdiler. Hepsini göreceğiz. Pazartesi günü düzenlenecek ve teslim edilecek mazbatamızdan birlikte il başkanımız resmen görevine başlayacaktır. "

"SUMUD FİLOSUNU KORUMAK İÇİN DENİZ KUVVETLERİ'NİN HAREKETE GEÇMESİ LAZIM"

Erdoğan Trump görüşmesini de değerlendiren Özel şu ifadeleri kullandı;

Bir çağrıyı bir kez daha yapayım. Biliyorsunuz Meclis'te yaptığımız görüşmelerde Filistin konusunda cesaret gösterilmesini, tüm liderlere birlikte Filistin'e gitmeyi teklif etmiştim. Niye yardım atmadığımızı sormuştum. Sumud filosuna mutlaka destek verilmesi gerektiğini söylemiştik. Mahmut Tanal'ın da orada bulunması için girişimlerimiz oldu. Sonra milletvekillerinin katılması uygun görülmedi filo yönetimi tarafından. Israrla bütün meselesinin Filistin olması gerektiğini söyledik ABD'ye.

Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sumud filosunu korumak için Deniz Kuvvetleri'nin harekete geçirilmesi lazım. Bu cesaretin tüm ülkelerce gösterilmesi durumunda İsrail'in yapacak bir şeyi kalmayacak. Ya Filistin diyoruz İspanya, İtalya sahip çıkıyor. Akdeniz'in öte yanından kalkıp geliyorlar, bizimkiler duruyor.

"EY ONE MİNUTECİLER NE OLDUK"

Ey 1 minute'çiler ne olduk? Ne olduk ne olduk? Erdoğan masadan kalkarken Erdoğan masadan kalkarken Trump masadan çıkmasına yardım ediyor diye tersinden Trump Erdoğan'ın altına sandalye çekiyor Mandalye çekiyor. Bundan övünemezsiniz. Aklınızı başınıza toplayın. O görüşmede Boeing'in B'si var. O görüşmede Ruhban Okulu'nun R'si var. O görüşmede LNG'nin L'si var. Ama Gazze'nin G'si yok kardeşim. Hiç utanmıyor musunuz? Hiç utanmıyor musunuz? Filistin'in F'si yok görüşmede. Bir de çıkmışlar efendim Erdoğan şöyle yaptı böyle yaptı. Ne dedim size? Ne dedim arkadaşlar? Dedim ki Junior Trump'la Trump'ın oğluyla Dolmabahçe'de görüştü. Görüşmüş mü? Görüşmüş. Trump'ın oğluna Boeing müjdesi verdi. Vermiş mi? Vermiş. Trump'ın oğluna eğer Amerika'ya kabul edilirse birçok taviz vereceğini söylemiştim. Vermiş mi? Vermiş. Ne oldu şimdi? Türkiye stratejik bir müttefikten yağlı bir müşteriye dönüştü.

Görüşme bitti. Günün sonunda elimizde ne var? Günün sonunda elimizde daha gitmeden kaldırdığımız gümrük vergileri var. Hatırlayın Amerika Trump döneminde, 2018'de Türkiye'ye demir çelikte dünyaya vergi %25, Türkiye'ye 50 kardeşim demişti. O Katsa döneminden sonraki süreçte Türkiye'ye %50 vergi koydum dedi. Bizimkiler Dünya Ticaret Örgütü'ne gidip şikayet ettiler ve misilleme olarak da Amerikan viskisine, Amerikan otomobiline, pirincine, Amerikan cevizine ve birçok ürüne zam yaptılar. Daha doğrusu vergilerini arttırdılar.

ERDOĞAN'IN TRUMP ZİRVESİ İLE İLGİLİ ÇOK SERT SÖZLER

Bakın gidiyoruz görüşmeye. Trump daha bir şey indirmemiş. Bizimki vergilerin hepsini indirdi gitti. Masaya bir şey koy. Hediye paketi yapmış vergileri. Emekliye para yok, asgari ücret diye para yok. Trump'ın vergilerinden fedakarlık yaptı.

Bir hediye paketi fiyonk yapmış, vergileri götürdü. Botaş Rusya'dan anlaşma var. Terk etmenin müeyyideleri var. Görece Amerika'dan gemiyle LNG taşımaya göre düşük maliyet var. 50 milyar dolarlık sizden doğalgaz da alacağız. 300 dedim. 225'ini Türk Hava Yolları doğruladı. Amerika'da borsaya bilgiler veriyor. Boeing siparişi de tamam. Öbür taraftan nadir toprak elementleriyle ilgili çalışmalar Türkiye'den bu kıymetli ve Türkiye'nin geleceği için çok önemli elementlerin Trump'a peşkeş çekilmesi noktasında hazırlıklar tamam. Nükleer enerji işbirliği Türkiye'de olana itiraz ediliyor. Nükleer enerji işbirliği yapıyor. O da tamam. Heybeli Ada'da Ruhban Okulu meselesi var. O da tamam. Bunun yanında ne aldın oradan gelirken? Ne aldın? Müjdelenen şeyi alıyor. Meşruiyet alıyormuş beyefendi. Diyor ki Büyükelçi böyle konuşuyor diyor. Daha Amerika'da Nav'ın Amerika'da eee Fox Fox News tutuyor soruyor Amerika'da. Diyor ki Erdoğan'a "Ne diyeceksiniz burada Filistin'le ilgili?" Trump "Filistin'deki İsrail Filistin savaşını çözeceğim" dedi. Çözemedi diyor. Bu kadar bak bu cümle. Bu cümleye Amerikan Dışişleri Bakanı çıkıyor. Dünya liderleri böyle konuşur. Gelirler 5 dakika görüşmek için sıraya girerler. Yalvarıyorlar bize. Erdoğan da bu hafta görüşecek diyerek Görüşecek diyerek aşağılıyor. Bunu yutuyorlar. Buna ne Ömer Çelik'ten bir cevap var ne TikTok'çu Hakan Paşa'dan. Susuyorlar bunu yutuyorlar. Sonra Amerika'ya gidiyor. Barack Türkiye'deki Amerikan Büyükelçisi diyor ki "Trump akıllı adam. Benim hiç aklıma gelmemişti. Erdoğan'a meşruiyet verelim. Her şey çok güzel olacak. Bizim için çok iyi bir noktaya gelecek." diyor.

"MEŞRUİYET MİLLETTEN ALINIR"

Bak sayı bitmiyor. 8 tane taviz almış. Karşısında ne vermiş arkadaşlar? Ne vermiş? Karşıda meşruiyet meşruiyet veriyormuş. Meşruiyet milletten alınır. Seçime girersin, kazanırsın, meşru seçilmiş iktidar olursun. Meşruiyet demokratik yönetimle sürer. İçeride antidemokratik davranışlar. Meşruiyet tartışmalı. Bir de daha görüşmenin başı. Meşruiyetin Habermas'a göre en önemli tanımı ne? Eşit ve adil seçimlerle seçilmiş olacaksın. Sonra da demokratik yöneteceksin. Trump ilk neyi hatırlatıyor? Hileli seçimi en iyi bu bilir diyor. Yani diyor ki memleketinde meşruiyeti yok. Amerikan kamuoyunda da meşruiyeti yok. Sonra ona ona hani çocuk oyalar gibi Allah cezamı versin. Trump beni o kadar övsün. Yerin dibine girerim. Trump gibi bir menfaatçi bu kadar menfaati temin edip sonra dönüp dönüp iyi adam. Yani karşısında benim bakanlarım var bu memleketin bakanları. Zeki bunlar diyor. Akıllı bunlar. Keşke bu kadar akıllı olmasalar. Çocuk mu avutuyorsun? Anaokulu öğretmeni anaokulu çocuğuna yapsa bir yerden sonra ya yapma hocam ya der. 7 yaşında kerata "ya yeme bizi gözünü seveyim" der. Her şeyi sen alacan sonra bana övgü düşecek. Ben de bu övüldüğüm için Türkiye'de bir avuç TMSF'den devletin kredileriyle alınmış kanallarda şak şakçılar diyecek ki küresel lider. Trump gibi adam bu kadar şeyi cebine koymuş. Müttefikten müşteri yaratmış. Yağlı müşteri. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Siz bu performansı gösterecek olun. Öyle Trump'a bir buçuk sene yalvarmaya gerek yok. 3 ayda bir çağırır sizi sağmaya. Kovayı doldurdu. Kovayı doldurdu. 3 ayda bir size randevu vermezse ne olayım? Bunları verdikten sonra Trump sizi haftada bir kere telefonda bu kadar över. Bağlayın TRT habere. Ne olacak Trump'ın dilinde sayaç mı var?

“TRUMP'IN DEMESİYLE OLUYOR MU? AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN”

Diyor ki akıllı adam süper lider ama lafın başında bak diyor sana meşruiyet vereceğim. Bu diyor bilir diyor hileli seçimi. En iyi bilir diyor. Demek ki seçiminde tartışma varsa meşruiyetin yok. Demokratik yönetmiyorsan meşruiyetin yok. Ama alırsan LNG'yi, alırsan Boeing'i, verirsen tavizi verirsen, yaparsan nükleer anlaşmayı verirsen nadir elementleri adam sana ağzından meşruiyet veriyor. Barack bile şaşırmış diyor ki benim hiç aklıma gelmemişti.

Bizim diyor Trump diyor buna meşruiyet verecek. Öl ki ölem... Trump mesela Erdoğan'a 40 Kırkpınar Başpehlivanlığı için altın kemer de verebilir. Çünkü güreşmeden veriyor.

"Sana altın kemer taktım. Çok güçlü bir pehlivansın" der. Bunlar da yarın manşet atarlar. Başpehlivan Recep Tayyip Erdoğan. Lan Trump'ın demesiyle oluyor mu? Aklınızı başınıza toplayın. Elde avuçta ne varsa vermişsiniz. Bir şey almadan gelmişsiniz. Ondan sonra da sevinip duruyorsunuz. Vallahi Esenboğa'da Bundan sonra Erdoğan'ı dedim ya Filistin'i savunsun karşılayalım bilmem ne yapsın karşılayalım. Karşılayanlar avuttsun bakalım Erdoğan'ı. Karşılayanlar avuttsun. Buyurun.

Vallahi bu TRC İttifakı Türkiye Rusya Çin diyerek Erdoğan'a Amerika'da gittiğin kapı doğru kapı değil bir başka kapıya gitmelisin demişti Erdoğan orada dediğim gibi safa yattı gitti orada görüşmeleri yaptı şimdi de şöyle bir dengeleme yapıyor. Sayın Bahçeli anladığım kadarıyla daha ne desin yani ne diyecek ittifak ortağına saçmaladın mı diyecek benim dediklerimi mi söyleyecek Her şeyi aldım bir şey her şeyi verdin almadan geldin diyemiyor iki tarafa da bak diyor."