CHP Denizli 39. Olağan İl Kongresi tamamlandı

CHP Denizli 39. Olağan İl Kongresi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Mevcut İl Başkanı Ali Osman Horzum’un tek listeyle yarıştığı kongreye; CHP Meclis Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kongrede oy kullanacak 638 delege ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan CHP Denizli İl Başkanı ve başkan adayı Ali Osman Horzum, partinin tarihsel mücadelesine ve mevcut siyasi tabloya dikkat çekti. Horzum, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesine atıf yaparak CHP’nin bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurgulayarak; "Ülkemiz, tarih boyunca zorlu süreçlerden geçmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının ülkeyi yeniden ayağa kaldırdığı gibi, bugün de Cumhuriyet Halk Partisi olarak aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından faaliyet raporlarının okundu. Yapılan seçimde Ali Osman Horzum yeniden başkanlığa seçildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır