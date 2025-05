CHP Düzce mitingi... Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu! Özel'den sert sözler: "Bir santim eğilirsek millete diz çöktürürler"

Türkiye bugün İBB'ye yönelik düzenlenen 5. dalga operasyonlara uyandı. 5 CHP'li belediye başkanının da içinde olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CHP'den duruma tepkiler peş peşe gelirken, bugün Düzce'de CHP miting düzenledi. Mitingde Ekrem İmamoğlu'nun da mektubu okunurken CHP lideri Özel, gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Düzce'de düzenlenen mitingde Ekrem İmamoğlu'nun okunan mektubu şu şekilde:

"Düşünüyorlar ki, bu israf düzeni hiç bitmeyecek. Hiç umutlanmasınlar. Bizi istedikleri kadar ‘suç örgütü’ diye yaftalasınlar. Vatandaşın bu iftiralara artık karnı tok. Vatandaş, kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bir avuç azınlığı değil, bu topraklarda yaşayan, vatan sathına yayılmış herkesi koruyup gözetenin kim olduğunu biliyor. İmamoğlu, bu israfçıları dört kere yendi, daha da yenmeye devam edecek. Bu israfçılar, her seçim döneminde ellerindeki tüm imkanları, bakanları, milletvekillerini seferber ettiler, yine de bileğimi bükemediler. Şimdi, koltuk altlarından gidiyor diye, hukuk kisvesi altında olmadık, akla hayale gelmedik hilelere başvuruyorlar. Hodri meydan. Madem tüm yargı mekanizması elinizin altında, bir an önce iddianameyi hazırlatın. Dökün ortaya her şeyi. Ne doğru ne yanlış, kim gerçeği söylüyor, kim yalanı; görsün cümle alem.

"Ancak, bu israfçılar da biliyor ki, ortada ne suç var ne de suç örgütü. Alnımız ak, başımız dik. Dolduramadıkları iddianameyle süreç uzadıkça uzuyor, mesnetsiz olduğu için bütün o iddialar ellerinde patlıyor. Korkunun ecele faydası yok. Bakın korkuları o kadar büyük ki, neler neler yapmadılar. Önce 30 yıllık diplomamı iptal ettirdiler. Yetmedi; daha iddianame bile yokken, bizi suçlu ilan edip, zindana attırdılar. Baktılar olmuyor, sosyal medyada beni engellettiler. Sesimden, görüntümden dahi korkup, benim videolarımı, afişlerimi yasaklamaya kalktılar. O kadar panik halindeler ki, bana hapishanede görüş yasağı bile uyguluyorlar. Ama hesapları tutmadı, tutmuyor, tutmaz. Sindirmeye çalıştıkları, sesini kısmaya kalktıkları vatandaş, daha gür sesle, kükreyerek koşuyor meydanlara. Bu milleti hafife alanlar, iradesini hor görenler, çok yakında nasıl bir hata yaptıklarını acı bir şekilde anlayacaklar."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN OPERASYONLARLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Mitingde konuşan CHP lideri Özel İBB'ye düzenlenen 5. dalga operasyonlar hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Düzce'nin, Karadeniz'in Ekrem İmamoğlu'na muhabbeti birilerini rahatsız etti. Aynı 27 Mayıs gibi, 12 Mart gibi, 12 Eylül gibi, 15 Temmuz gibi darbeye kalkıştılar. Darbe bu kez postalla, tankla değil savcı cübbesiyle geldi.

18 Mart'ta bir iftar vakti Ekrem Başkan iftar sofrasındayken kendisine verilen diplomayı, sırf cumhurbaşkanı olamasın diye iptal ettirdiler.

19 Mart sabahı ise bu kez sahur vakti yüzlerce polis aracı binlerce polis, Ekrem başkanın kapısına dayandılar.

Hatırlatmak isterim ki Erdoğan, İBB başkanı iken Ekrem İmamoğlu'na atılan bu iftiraların her birine muhataptı ve yargılandı. Rüşvetten, irtikaptan, ihaleye fesat karıştırmadan, terör örgütüne yardım etmekten yargılandı. Yargılamayı bir gün bile tutuklu yapmadılar. Erdoğan yargılandı, ceza aldı, kesinleşene kadar beklediler.

Başsavcı ki kanuna göre siyasete girerse geri dönemez. Ödüllendirildi bakan yardımcısı oldu siyasete geçti o makamdan tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Sürekli Ekrem Başkan'dan suçlu yaratmaya çalışıyor. Bizde inatla sabırla mücadele ediyoruz.

"EKREM BAŞKANIN RESMİNDEN BİLE KORKAN BİR ANLAYIŞ VAR"

Ekrem Başkan hakkında iddia var iddianame yok, iftira var kanıt yok, cezaevi var yargılama yok, olsa karar yok. Sanki suçluymuş gibi posterlerine afişlerine yasak getiren onun resminden bile korkan bir anlayış var.

Günü gelince darbeciler hesap verecek.

"BİR SANTİM EĞİLİRSEK MİLLETE DİZ ÇÖKTÜRÜRLER"

Bir santim eğilirsek millete diz çöktürürler. Birileri koltuğu gidiyor diye hesap işine girdi, CHP'ye operasyon çekiyorlar.

AK Parti üyesi olmak, onun döneminde işe girmiş olmak... Bunlardan kimse endişe etmesin. Bizim derdimiz, haksızlık yapanlarla; bu ülkenin insanlarıyla değil."