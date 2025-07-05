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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere yönelik operasyonlara tepki

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP belediyelerine yönelik operasyonlar sonrası açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi, temiz siyasetin evidir. Partimiz, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesine bağlıdır. Yalnızca CHP’li belediyelerimiz değil, parti ayrımı gözetilmeksizin kamu zararına yol açan tüm belediyeler hakkaniyetle soruşturulmalıdır" dedi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere yönelik operasyonlara tepki
Mustafa Fidan

CHP belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasi ve adalete ulaşacağımız günlerin umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan ve belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ, TEMİZ SİYASETİN EVİDİR"

"Adalet ve hakkaniyet ile yükselir; baskı ve zulümle ise çürürsün. Cumhuriyet Halk Partisi, temiz siyasetin evidir. Partimiz, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesine bağlıdır.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ndan belediyelere yönelik operasyonlara tepki 1

"YALNIZCA CHP’Lİ BELEDİYELERİMİZ DEĞİL..."

Belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız elbette soruşturmalardan geçebilir. Ancak beşli çetelerin ve AKP’nin zenginleştirdiği müteahhitlerin ifadeleriyle bir süreç yürütülecekse; yalnızca CHP’li belediyelerimiz değil, parti ayrımı gözetilmeksizin kamu zararına yol açan tüm belediyeler hakkaniyetle soruşturulmalıdır.

Dayanışma duygularımla; halkçı, kamucu ve dürüst bütün belediye başkanlarımızın ve partili çalışanlarımızın yanındayım.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanlarımızın;
İzmir önceki dönem Belediye Başkanımızın, İzmir İl Başkanımızın ve tutuklu bulunan tüm diğer belediye başkanlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşarak görevlerine döneceklerine, demokrasi ve adalete ulaşacağımız günlerin umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP soruşturma belediye
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