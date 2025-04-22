HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP Eurofighter'lar için kolları sıvadı! İmamoğlu Alman hükümetine seslenmişti: Temaslar başladı

Almanya'dan Türkiye'ye satılması planlanan Eurofighter savaş uçağının Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine veto edildiği iddiası gündemdeydi. Bunun üzerine İmamoğlu cezaevinden Alman hükümetine seslenip "Kararınızı geri almanızı istirham ediyorum demişti" ses getirdi. İmamoğlu'nun çağrısı üzerine CHP, Eurofighter tedarikinin gerçekleşmesi için kolları sıvadı.

CHP Eurofighter'lar için kolları sıvadı! İmamoğlu Alman hükümetine seslenmişti: Temaslar başladı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Almanya'da da ses getirdi. Alman Handelsblatt gazetesi, hükümetin Türkiye'ye "Eurofighter satışına izin vermeme kararı aldığını, gerekçesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması olduğunu" yazdı.

KENDİSİ HAKKINDAKİ İDDİAYI DUYAN İMAMOĞLU: KARARINIZI GERİ ALIN

İddiayı duyan İmamoğlu ise sosyal medyadan "Almanya’da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum" deyip çağrısını şöyle dile getirmişti:

"Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan’dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın" Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

"SİYASET ÜSTÜ BİR KONU"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP’nin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise güçlü bir milli savunma sanayinin milli güvenlik açısından vazgeçilmez temel unsur olduğunu belirterek konunun ‘siyaset dışı’ tutulması gerektiğini söyledi. Bağcıoğlu, “Onlarca yılın ürünü olan başarılı projeler siyasi görüş farkı olmaksızın her Türk vatandaşının ortak gururudur. Elde edilen başarıların yanı sıra yönetim zafiyetinden oluşan eksiklikler için gerekli tedbirlerin alınması da önemli bir zorunluluktur. Değişik strateji, politika ve yönetimsel hatalar nedeni ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine son 20 yılda sadece 30 F16 uçağının katılabilmesi bu çerçevede irdelenmelidir” dedi.

Ekran görüntüsü 2025-04-22 094457

"DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

‘F-35 tedariğinin akamete uğraması’ ve ‘Kaan MMU uçak projesinin olması gerekenden daha geç başlamasının’ bu zafiyetlerin bir sonucu olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, “Son dönemde Eurofighter tedarikine Almanya’nın karşı çıktığı, nihai kararın yeni hükümet tarafından verileceği iddiaları mevcuttur. Eurofighter tedariğine ilişkin, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve özellikle AB ile yakın temasta olan parlamenterler tarafından son ana kadar sürecin hızlandırılarak tamamlanmasına yönelik girişim ve çabalarımız devam etmektedir. Milli hak ve menfaatlerimize yönelik her konuda olduğu gibi savunma sanayi konusunda da her türlü desteğe devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-04-22 094625

TÜRKİYE'YE FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİ

Cumhuriyet'ten Doğa Öztürk'ün haberine göre; herhangi bir Eurofighter Typhoon satışında programın üyeleri olan Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya’nın onayı gerekirken Türk kaynaklar, Eurofighter tedariğinde İngiltere’den Türkiye’ye fiyat teklifi verildiğini ve sürecin işlediğini açıklamıştı. İngiltere üzerinden devam eden görüşmelerde 40 adet uçakla ilgili anlaşmanın yakın zamanda imzalanması beklenirken Almanya’dan gelen iddialar sürece ilişkin soru işaretlerine sebep oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eurofighter alımına yeşil ışık! Almanya Türkiye için onay verdi Eurofighter alımına yeşil ışık! Almanya Türkiye için onay verdi

"TÜRKİYE’YE EUROFIGHTER İHRACATI GÖREVİ DEVRALACAK YENİ KOALİSYONU DA ZORLAYACAK"

Handelsblatt gazetesinde yer alan habere göre, Alman hükümetinin İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını “Türk demokrasisine yönelik bir saldırı” olarak değerlendirdiği ve bu nedenle satış sürecinin durdurulduğu aktarıldı. Alman gazetesi haberini "hükümet içindeki tartışmalara aşina çeşitli kaynaklara" dayandırdı. Haberde İngiltere'nin Eurofighterları teslim etmek istediği, ancak Alman hükümetinin bunu engellediği belirtildi. Handelsblatt, Türkiye’ye Eurofighter ihracatının mayıs ayında görevi devralacak yeni koalisyonu da zorlayacağını öne sürdü.

02.06_1_1_New folder (21)_20241218_2_66902787_107759476

HRİSTİYAN BİRLİK SICAK BAKIYOR

Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile SPD tarafından kurulacak yeni hükümetin, ihracat izinlerini daha hızlı ve koordineli şekilde değerlendirme hedefi olduğu belirtilirken Handelsblatt’ın haberine göre Hıristiyan Birlik partileri, SPD’ye kıyasla Eurofighter satışına daha sıcak bakıyor. Hıristiyan Birlik grubu, satış kararında konsorsiyumdaki diğer ülkelerin çıkarlarının da gözetilmesi gerektiğini savunuyor. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ'da Anadolu benekli semenderi görüntülendiElazığ'da Anadolu benekli semenderi görüntülendi
Çorlu'da tamircide korkutan yangınÇorlu'da tamircide korkutan yangın

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Almanya CHP savaş uçağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.