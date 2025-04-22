CHP Eurofighter'lar için kolları sıvadı! İmamoğlu Alman hükümetine seslenmişti: Temaslar başladı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Almanya'da da ses getirdi. Alman Handelsblatt gazetesi, hükümetin Türkiye'ye "Eurofighter satışına izin vermeme kararı aldığını, gerekçesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması olduğunu" yazdı.

KENDİSİ HAKKINDAKİ İDDİAYI DUYAN İMAMOĞLU: KARARINIZI GERİ ALIN

İddiayı duyan İmamoğlu ise sosyal medyadan "Almanya’da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum" deyip çağrısını şöyle dile getirmişti:

"Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan’dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum."

"SİYASET ÜSTÜ BİR KONU"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP’nin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise güçlü bir milli savunma sanayinin milli güvenlik açısından vazgeçilmez temel unsur olduğunu belirterek konunun ‘siyaset dışı’ tutulması gerektiğini söyledi. Bağcıoğlu, “Onlarca yılın ürünü olan başarılı projeler siyasi görüş farkı olmaksızın her Türk vatandaşının ortak gururudur. Elde edilen başarıların yanı sıra yönetim zafiyetinden oluşan eksiklikler için gerekli tedbirlerin alınması da önemli bir zorunluluktur. Değişik strateji, politika ve yönetimsel hatalar nedeni ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine son 20 yılda sadece 30 F16 uçağının katılabilmesi bu çerçevede irdelenmelidir” dedi.

"DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

‘F-35 tedariğinin akamete uğraması’ ve ‘Kaan MMU uçak projesinin olması gerekenden daha geç başlamasının’ bu zafiyetlerin bir sonucu olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, “Son dönemde Eurofighter tedarikine Almanya’nın karşı çıktığı, nihai kararın yeni hükümet tarafından verileceği iddiaları mevcuttur. Eurofighter tedariğine ilişkin, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve özellikle AB ile yakın temasta olan parlamenterler tarafından son ana kadar sürecin hızlandırılarak tamamlanmasına yönelik girişim ve çabalarımız devam etmektedir. Milli hak ve menfaatlerimize yönelik her konuda olduğu gibi savunma sanayi konusunda da her türlü desteğe devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİ

Cumhuriyet'ten Doğa Öztürk'ün haberine göre; herhangi bir Eurofighter Typhoon satışında programın üyeleri olan Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya’nın onayı gerekirken Türk kaynaklar, Eurofighter tedariğinde İngiltere’den Türkiye’ye fiyat teklifi verildiğini ve sürecin işlediğini açıklamıştı. İngiltere üzerinden devam eden görüşmelerde 40 adet uçakla ilgili anlaşmanın yakın zamanda imzalanması beklenirken Almanya’dan gelen iddialar sürece ilişkin soru işaretlerine sebep oldu.

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"TÜRKİYE’YE EUROFIGHTER İHRACATI GÖREVİ DEVRALACAK YENİ KOALİSYONU DA ZORLAYACAK"

Handelsblatt gazetesinde yer alan habere göre, Alman hükümetinin İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını “Türk demokrasisine yönelik bir saldırı” olarak değerlendirdiği ve bu nedenle satış sürecinin durdurulduğu aktarıldı. Alman gazetesi haberini "hükümet içindeki tartışmalara aşina çeşitli kaynaklara" dayandırdı. Haberde İngiltere'nin Eurofighterları teslim etmek istediği, ancak Alman hükümetinin bunu engellediği belirtildi. Handelsblatt, Türkiye’ye Eurofighter ihracatının mayıs ayında görevi devralacak yeni koalisyonu da zorlayacağını öne sürdü.

HRİSTİYAN BİRLİK SICAK BAKIYOR

Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile SPD tarafından kurulacak yeni hükümetin, ihracat izinlerini daha hızlı ve koordineli şekilde değerlendirme hedefi olduğu belirtilirken Handelsblatt’ın haberine göre Hıristiyan Birlik partileri, SPD’ye kıyasla Eurofighter satışına daha sıcak bakıyor. Hıristiyan Birlik grubu, satış kararında konsorsiyumdaki diğer ülkelerin çıkarlarının da gözetilmesi gerektiğini savunuyor. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır