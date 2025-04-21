Ekrem İmamoğlu, Eurofighter satışını veto eden Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan sosyal medya paylaşımı geldi. Alman hükümetinin, muhalefete yönelik gözaltı ve tutuklamaları bahane ederek Türkiye'ye satışını veto ettiği Eurofighter savaş uçaklarına değinen İmamoğlu, "Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YENİ GELECEK OLAN ALMAN HÜKÜMETİNE SESLENİYORUM"

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı;

"Basından öğrendiğim kadarıyla, Silivri’ye hapsedilmemiz üzerine, Alman Hükümeti hava kuvvetlerimizin büyük ihtiyacı olan ve uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter savaş uçağının Türkiye’ye satışını veto etmiş.

Almanya’da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum:

Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan’dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum.

"HEDEFİMİZ AB'YE TAM ÜYELİK OLACAK"

Erdoğan iktidarının sonu göründü. Türkiye’nin yeni iktidarı, Avrupa Birliğiyle ve Almanya dahil bütün müttefiklerimizle, karşılıklı menfaatlerimiz, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı demokrasi ilkeleri çerçevesinde çalışacaktır. Bizim iktidarımızda Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağına dair en ufak bir şüphemiz yoktur."