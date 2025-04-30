CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın yargılandığı davada yeni gelişme

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken duruşma, bugün salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Silivri Adliyesi’nde görüldü. Duruşmada savunma yapan Aydın, "Genel Başkanımızın Meclis kürsüsü ve mitinglerinden oluşan, suç içermeyen bir video dolayısıyla buradayım. Genel Başkanımızın sözleri, parti politikalarımızdır. Parti politikalarımızı savunmak benim asli görevimdir. Avukatlarım kısaca hukuki açıklamaları yapacaklardır. Suç işlediğimi düşünmüyorum" dedi.

DURUŞMA 20 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Cem Aydın hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti. Duruşma, 20 Haziran tarihine ertelendi.



Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır