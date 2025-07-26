CHP Genel Bakanı Özgür Özel'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a: "Netanyahu'ya tık yok, Tik Tok'a Kurtlar Vadisi videosu koyuyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başladığı halk buluşmalarına Bülent Ecevit Yerleşkesi'nde devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ADAY OFİSİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI

Önseçimle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı olarak belirleyen CHP, Cumhurbaşkanı Aday Ofisleri ile seçim kampanyasını örgütlemeye hazırlanıyor. CHP Genel Başkan Özgür Özel’in katıldığı açılış programıyla, Ankara Üsküp Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parti Okulu binasında Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin açılışı yapıldı.

Özgür Özel, açılışta yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik sert ifadelerde bulundu. Özel, Fidan'a yönelik sosyal medyadan paylaşılan Kurtlar Vadisi temalı videolar üzerinden göndermede bulundu. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"NETANYAHU'YA TIK YOK, TİK TOK'A KURTLAR VADİSİ VİDEOSU KOYUYOR"

"Buradan Hakan Fiidan'ı uyarıyorum. Netenyahu'ya tık yok, Trump'a tık yok. 12 ülke ne güzel eylem planı alıyor, tık yok. Ondan sonda gidiyor TikTok'a video koyuyor, Kurtlar Vadisi koyuyor. Kurtlar Vadisi'inden umut bekleyen, TikTok'tan gençleri kandıracak olan pabucumun atanmışı, Dışişleri'nin bürokratı! Yazıklar olsun sana!

Efendim, bize "Yunan tezini mi destekliyorsunuz" diyorlar. Yunan tezini destekleyeni de işgal ordusuna halı sereni de, onlara geldikleri gibi gidecekler diyeni de, Yunan tezine karşı Kıbrıs'ı kurtaranı da bu millet biliyor. Sen kimsin Hakan Fidan? Sen kimsin!"