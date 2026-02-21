CHP Genel Başkanı Özel: "1999'dan bu yana Kocaeli'de kazanamadık ama kusuru kendimizde aradık"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 91. buluşmasına katıldı. Mitingde konuşan Özel, "1999'dan bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamadık. Ama burada kusuru Kocaeli'nde aramadık, kusuru kendimizde aradık ve hiç Kocaeli'ye küsmedik. Onun tercihine burun kıvırmadık. Kocaeli'ne sırtımızı dönmedik. İzmit Belediyesi'ni iki seçimdir kazanırken, bu seçimde onun yanına Derince'yi ve Karamürsel'i ekledik. Geçen seçim Kocaeli Büyükşehir için gerekli cesareti, gerekli sorumluluğu vaktiyle gösteremedik. Öyle olsaydı, o önemli rüzgarda Türkiye'nin yüzde 65'ini kazandığımız, Ege'de kazanmadık il bırakmadığımız o büyük zaferin akşamında, hiç şüphe yok ki Kocaeli büyükşehir de bizde olacaktı. Ama söz veriyoruz, önümüzdeki seçimlerde halkçı belediyeciliği Kocaeli'nin tamamına getireceğiz" diye konuştu.

"KOCAELİ VERGİYİ KEPÇEYLE VERMİŞ HİZMETİ KAŞIKLA ALMIŞ"

Kocaeli'nin vergi sıralamasında bazen üçüncü, bazen ikinci olduğunu belirten Özel, "Özellikle kişi başına vergide her zaman Türkiye birincisi. Ayrıca vergi sadakatinde, yani kesinleşen vergiyi ödemede yüzde 98'lik oranla açık ara her zaman birinci. Vergiyi gözünü kırpmadan veren Kocaeli, örneğin geçen yıl 1 trilyon lira vergi vermiş. Ama hizmet almaya gelince yatırım bütçesinde Kocaeli'ye 36 milyar lira ayrılmış. Yani 30 verip 1 bile alamamış. Kocaeli vergiyi verirken kepçeyle vermiş ama Kocaeli'ye hizmet yapılırken çay kaşığının ucuyla verilmiş" şeklinde konuştu.

"SAĞLIK HİZMETLERİNDE KOCAELİ, 81 İL İÇİNDE 61. SIRADA"

Özel, "Bu kadar yüksek vergi veren bir şehirde yok yok olması lazım, her şeyin tam olması lazım. Ama söylediler, inanmadım. Sağlık hizmetlerinde Kocaeli 81 il içinde 61. sırada. Böyle olunca insan, 'Nasıl olur?' diyor. Mesela Darıca. 250 bin gece nüfusu olan, gündüz nüfusu bunun birkaç katına çıkan Darıca'da hastane var ama tabelası yok. Bir başka hastanede ise metro çalışmaları nedeniyle boşaltılması gündemde. Zaten 61. sırada olan sağlık yatırımı her geçen gün daha da geriye gidiyor" ifadelerini kullandı.

"HADDANE MESELESİNDE KOCAELİ HALKININ, ÇEVRENİN VE DOĞANIN YANINDAYIZ"

Kartepe'de Yıldız Demir Çelik tarafından yapılması planlanan haddehane projesiyle ilgili Özel, "Şehirde o kadar boş arazi var. Ancak Kartepe gibi bir yerde tarım arazilerinin üzerine haddane yapmaya karar vermişler. Bu konuda bana mühendis ve mimar odaları geldi. Bütün meslek odaları, STK'lar ve sendikalar geldi. Kendi örgütümüz de hassasiyetleri iletti. Hatta şehirden gelenler diyor ki; 'Bu projeden yana kimse yok. Herkes bu haddane karşı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup olanlar bile karşı. Yan yana gelince AK Partili milletvekilleri de bizimkiler de istemiyor, nasıl yapacağız bilmiyoruz' diyor. Bu durumda dava açıldı. Mahkeme çevresel etki değerlendirme raporunu iptal etti. Buna rağmen, yandaş bir şirket olduğu için kanunun ve raporun arkasından dolaşılmaya çalışılıyor. Haddane meselesinde Kartepe'ye hep birlikte şunu söylüyoruz, Kocaeli halkının, çevrenin ve doğanın yanındayız" dedi.

ÖZEL'DEN KAMERAMANA ESPRİLİ UYARI: "TARKAN DİNLEME, BENİ DİNLE"

"Kartepe'yi, Kansertepe, İzmit'i kanser ovası yaptırmayacağız. Hurda demir çelik fabrikasına hayır diyor" yazılı pankartı okuyan Özgür Özel, çekim yapan kişiye, "Ben neyden bahsediyorsam onu çekeceksin. Tarkan dinleme, beni dinle. Bak, tamam diyor. Ne çalıyor? Ben de Tarkan'ı çok seviyorum, bizim ekip de çok seviyor. Oynama şıkıdım şıkıdımı da çal bir yandan, ver müziği ve pankartı çek" diyerek tekrardan pankartı okudu. Özel, "Tarkan'da inşallah bunu duyar ve Kartepe'ye destek atar. Kocaeli, Tarkan'dan destek bekliyor" ifadelerini kullandı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN VERGİDEN VERGİ ALMAYI İCAT ETTİ"

Emekli maaşı ve asgari ücretle ilgili Özel, "Recep Tayyip Erdoğan'ı biraz eleştirdik ama bir konuda kendisini tebrik edeceğim. Karşı çıkmayın; gerçekten büyük bir mucit. Parayı ilk olarak Recep Tayyip Erdoğan bulmadı elbette. Parayı ilk bulanlar, Manisa'daki Sardes'te yaşayan Lidyalılar oldu. Vergiyi de Sümerler, Mezopotamya ve Eski Mısır uygarlıkları ilk kez sistematik olarak topladı. Tayyip Bey neyi buldu biliyor musunuz? Vergiden vergi almayı icat etti. Mesela cep telefonu alıyorsun, içinde çeşit çeşit para var, TRT kesintisi var, Kültür Bakanlığı parası, o parası, bu parası. Önce ÖTV konuyor, ardından toplam üzerinden KDV hesaplanıyor; yani alınan ÖTV'nin de KDV'si alınıyor. Bu nedenle, bu uygulamayı dünyada vergiden vergi alan bir örnek olarak eleştirenler var. O yüzden gerçekten Tayyip Bey tarihe geçecek bir mucittir. Dünyada vergiden vergi alan ilk siyasetçi Tayyip Bey'dir. Biz de bu icadı yapanı derhal emekli etmeye karar vermiş bir milletiz" dedi.

