Kapat
CHP Genel Başkanı Özel: "Bu ziyareti bir nezaket, makama saygı ve güven çerçevesinde yapıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti. Özel, ziyaretle ilgili, "Bu ziyareti bir nezaket, makama saygı, o makamdaki kişilere saygı, görevlerine duyulan saygı ve güven çerçevesinde yapıyoruz. Gündelik siyasetle bunları ilişkilendirmekten özellikle uzak duruyoruz." dedi.

Özel, beraberindeki CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti.

Özkaya'nın AYM'deki makamında 2,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, AYM'nin 64. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduklarını aktardı.

Özel, herkesin AYM'nin üzerine titremesi ve sakınması, her türlü tartışmadan uzak tutması gerektiğini ifade etti.

AYM kararlarının yasama, yürütme, yargı açısından bağlayıcılığına vurgu yapan Özgür Özel, "AYM'nin hak ihlalleri noktasında vermiş olduğu kararlar, kararlarının uygulanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinde orada verilen kararların Türkiye'de uygulanması, hangisi siyasi görüşten olursanız olun, Türkiye'yi seviyorsanız, Türkiye'nin menfaatlerini düşünüyorsanız, Türkiye'nin ekonomisini düşünüyorsanız, Türkiye'nin dünyadaki itibarını düşünüyorsanız, üzerine titretmesi gereken meseleler." diye konuştu.

İMAMOĞLU KONUSUNDA SORULARI YANITLADI

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözleri sorulan Özel, "Cümlenin kendisini tekrar etsin, benim söylediğim hangi cümlede hakaret varmış? Bir kere tam olarak şunu ifade etmek lazım. 'Beytülmale el uzattınız.' diyor. Buna kim karar verecek? Buna bağımsız mahkemeler karar verecek." yanıtını verdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasını devam eden süreç üzerinden eleştiren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü Adalet Bakanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken iddia etti. İddia etmek için lazım olan bir kişiyi bulamadı, üç tane ağaca isim verdi. 'Çınar' dedi, 'Ladin' dedi, 'Meşe' dedi. Gizli tanıklara söyletti. O gizli tanıklar söylediğinden vazgeçti. Sonra o gizli tanık ifadeleri ile tutukladıklarını zorlayarak, onları itirafçı sözü altında iftiracı yapmaya çalıştı. Dün itibarıyla 14'ü, 'Savcıların baskısıyla, yönlendirmesiyle' diyerek ifadelerinden vazgeçti. Daha dün iki tane gizli tanık, Aziz İhsan Aktaş davasında, 'Yok, yok görmedim. Sadece duydum, öyle duydum. Söyledim, yazmışlar. Altına imza attım' diyerek gizli tanık olmasına rağmen ifadelerinin somut, kendi gördükleri bir tanıklığa değil, kulaktan duyduklarına ve bunların savcılar tarafından yazılıp kendilerine imzalatılmasına vurgu yaptılar."

"KİMSENİN KİMSEYE YAPMADIĞINI YAPIYORSUNUZ"

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında, 'Hukuksuzluklar karşısında hakkımızı yine hukukun içinde aradık.'Onu kapatacağız, şunun kapısına kilit vuracağız, hepinizden hesap soracağız' gibi antidemokratik yollara asla tevessül etmedik" dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Özel, şunları kaydetti:

"Bugün Sayın Erdoğan'ın açıklamalarının tamamını talihsiz açıklamalar olarak değerlendiriyorum. Nasıl aynı kefeye koyuyorsun? Haydi, aynı kefeye koyalım. Eğer Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımızı Sayın Erdoğan gibi tutuksuz yargılasalardı bu lafları söyleyecek miydik? Haydi o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadelerini yeni bir adım olarak görüyorum. Kendisine yapılan muameleyi Ekrem İmamoğlu'na yapsın, bundan sonra bir kelime benim ağzımdan bu konuda eleştiri duymayacak. Ama insaf yahu. Düşman hukuku uyguluyorsunuz. Kimsenin kimseye yapmadığını yapıyorsunuz."

Soru üzerine Özel, AYM ve yüksek yargı ziyaretlerinin "hassas ziyaretler" olduğunu belirterek, "Bu ziyareti bir nezaket, makama saygı, o makamdaki kişilere saygı, görevlerine duyulan saygı ve güven çerçevesinde yapıyoruz. Gündelik siyasetle bunları ilişkilendirmekten özellikle uzak duruyoruz." ifadelerini kullandı.

29 Nisan 2026
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

