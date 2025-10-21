CHP Genel Başkanı Özel, CHP Kastamonu İl Başkanlığı 39. İl Kongresi'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kastamonu İl Başkanlığı 39. İl Kongresinde konuştu. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak 47 yıldır 1'inci parti olamamıştık, iktidar yüzü görememiştik. Sabrettik, kusuru ne Kastamonu'da aradık ne de Türkiye'deki insanlardan aradık. ‘Hata bizdedir, daha çok çalışmalıyız, bir şekilde başarmalıyız' dedik. 47 yıl sabrettik ve son seçimlerde doğru adaylarla, genç adaylarla, kadınlara alan açarak, belediye meclislerinde gençlik ve kadın kotalarını tam uygulayarak ve Türkiye'ye gençler ile kadın erkek eşitliğiyle ve bilimsel yöntemlerle saptanmış adaylarla Türkiye'nin karşısına çıktık ve 47 yıl sonra seçimlerden 1'inci parti olarak çıkmayı başardık. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı Adalet ve Kalkınma Partisi 47 ay gösterseydi, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başlayacaktı. Bırakın 47 ay, 47 gün bile göstermediler, sabretmediler" dedi.

Anket sonuçlarında CHP'nin birinci parti olmasının ardından normalleşme sürecinin bitirilmek istendiğini kaydeden Özel, "O yüzden Cumhuriyet Halk Partisinin, Cumhuriyet Halk Partililerin nasırına basmaya başladılar. Hiçbir şey yok ortada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkede, orduda, yüzüncü yılında kara, deniz ve havada okul birincileri kadın teğmenler. Gelip selam veriyorlar, Erdoğan selamı alıyor, ödülünü veriyor, kalem hediye ediyor, saat hediye ediyor, sohbet ediyor. Yerlerini alıyorlar. Tören bitiyor, ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye kılıç çatıyorlar. 8 gün geçiyor, işte sana fırsat, o teğmenlere soruşturma açıyorlar" diye konuştu.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR İDDİANAMESİNİ DE SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik hazırlanan iddianameye ilişkin Özel, "Dünkü iddianameyi gördük ki 570 sayfa iddianame beklediğimiz gibi tel tel dökülüyor. İçinde kanıt değil, içeri alınıp konmuş, ‘şuna imza atarsan çıkartırım' diyerek itirafçı adı altında iftiracı yapılmışların ifadeleri dışında hiçbir şey yok. Kanıt yok, ispat yok, ‘rüşvet' diyor, alan, veren yok. Sadece oraya attırılmış yalanlar, gizli tanık diye, x,y,x,9 bilmem ne diye numara verdiği kendi gizli tanıklarının iftiraları var. İstanbul Büyükşehir iddianamesini de sabırsızlıkla bekliyoruz diyorum, sabrımız tükendi artık, sabırla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısındaki ifadelerine ilişkin Özel, "O iddianameyi yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyoruz. Ben bu lafı söyleyince AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik, o kadar atik bir arkadaş ki hemen cevap vermiş. Ben bunu bugün demiyorum, 3 aydır söylüyorum. O iddianameyi yargılanmak için değil, bu iftiraları yargılamak için bekliyoruz, bu iftiracıları yargılamak için, bu iftiralardan hesap sormak için bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

"Biz ne demokrasi dışı bir yerlerden medet umarız ne Amerika'ya gider Trump'tan medet umarız, sadece ve sadece milletimize güveniriz" diyen Özel, "Mecliste bugün bir kağıt imzaladık. Oraya bıraktım, diyoruz ki ‘Türkiye nadir toprak elementlerini sadece ve sadece kendi çıkartmalı, kendi işlemeli, bunların yabancı ülkelere ihracı yasak olmalı" dedi.

"EZİLSEN DE TESLİM OLMAMAYI YENİLMEMEYİ VAAD EDİYORUM"

Salondaki partililere seslenen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbirinize hemen önümüzde güzel günler vaad etmiyorum, kolay yol yürüyüşü, dikensiz gül bahçeleri vaad etmiyorum. Ben size 100 yıl önce olduğu gib uşartlar ne kadar zor olursa olsun, rakip ne kadar zalim olursa olsun, karşımızdaki iş birliği ne kadar güçlü, ne kadar gözü dönmüş, ne kadar dışarı bağlı olursa olsun, ben size cesaretle mücadele vaad ediyorum. Dikenlerin üzerine basa basa yürüyeceğimiz bir yol ama teslim olmamak, ezilmemek. Ezilsen de teslim olmamayı yenilmemeyi vaad ediyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA