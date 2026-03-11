İran'daki okul saldırısında 175 öğrenci hayatını kaybetmişti! Ön rapor ortaya çıktı: İşte saldırıyı yapan ülke

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında 28 Şubat’ta İran’ın Minab kentindeki kız ilkokulu vurulmuştu. Saldırıda 175 öğrenci hayatını kaybetmişti. Okul saldırısı dünyada infial yaratmıştı.

İRAN'I SUÇLAMIŞTI

ABD'de başlayan tartışmalar sonrasında Trump, okulu İran'ın vurduğunu iddia etmişti. İran'da da Tomahawk füzelerin olduğunu ifade eden Trump'ın sözleriyle ilgili bir açıklama da Beyaz Saray'dan gelmişti.

BEYAZ SARAY: "SONUCU KABUL EDECEK"

Beyaz Saray "Başkan, Pentagon’un bu olayla ilgili soruşturmasının sonucunu kabul edeceğini söyledi. Sonucu her ne olursa olsun." dedi.

ÖN RAPOR ÇIKTI

New York Times'ın haberine göre soruşturmanın ön raporu çıktı. Buna göre okulu ABD vurdu.