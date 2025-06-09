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CHP Genel Başkanı Özel'den Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı! "En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik"

Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu elektrik akımına kapılan ve yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat haberi herkesi sarstı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özel'den Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı! "En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik"
Begüm Özkaynak

Elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinden sonra CHP lideri Özel'den taziye mesajı geldi. Özel, "Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?" dedi.

"EN YAKINIMIZI, EN İYİMİZİ, EN ÇALIŞKANIMIZI YİTİRDİK"

Özel, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?

En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik.

Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayallari birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim.

İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var.
Yüreğim yanıyor.

Hepimizin başı sağ olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Ferdi Zeyrek
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