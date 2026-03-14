Görüşme gündem olmuştu! Özel Arınç ile ne konuştu? Tek tek açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesince Şehzadeler ilçesinde kurulan ramazan çadırında vatandaşlarla iftar yaptı. Özel, Bülent Arınç'la görüşmesiyle ilgili soruyu yanıtladı, görüşmede hangi konuların ele alındığını söyledi.

İftar öncesi Cumhuriyet Meydanı çevresindeki esnafla görüşen Özel, daha sonra burada kurulan ramazan çadırında vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, yaşamını yitiren belediye başkanları Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay ile geçen yıl iftarda bir araya geldiklerini hatırlatarak, bu sene onlarsız burukluk yaşadığını söyledi.

ÖZEL'DEN GÖZALTI TEPKİSİ: "ONU ELİMİZDEN KİMSE ALAMAYACAK"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in İstanbul'da gözaltına alındığını anımsatan Özel, operasyonun İstanbul merkezli yürütülmesini eleştirdi.

Belediye başkanının bir telefonla ifadeye çağrılabilecekken sabah operasyonuyla gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu savunan Özel, şöyle konuştu:

"BU DURUMLARIN YAŞANMASININ 3 SEBEBİ VAR"

"Onun bu durumlarının bir tek sebebi var. Üç başlık altında bakarsak. Birincisi, Topuklu Efe diye vaktiyle Aydın'ın sevip şimdi maalesef yaka silktiği topuklayan Efe... Kendisiyle ilgili bir tehdit gelince ona direnecek gücü olmayan, o topuklayan Efe, Aziz İhsan Aktaş davasından kurtulması bu işin birinci taksiti. İkinci taksiti açık ve yıllardır sürdürülen soruşturmaların apar topar kapanması.
Üçüncüsü de yıllardır husumet duyduğu Ömer Günel'in özgürlüğü, deyim yerindeyse kafasının koparılması. Ömer Günel, Kuşadalıların bildiği gibidir, Aydınlıların bildiği gibidir. Allah, o Ömer Günel'e bunları yapanı, siyasi pazarlık konusu yapan topuklayanı da bildiği gibi yapacak. İlk seçimlerde onu elimizden, Aydın'ın elinden kimse alamayacak."

ARINÇ GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la görüşmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Özel, görüşmenin bir nezaket ve ramazan tebriği niteliğinde olduğunu, bazı basın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Bülent Arınç son derece nazik bir şekilde tutuksuz yargılama gerektiğini, mahkemelere güven olması gerektiğini, bu şartların güvensizlik yarattığını söyledi. Son derece nazik. En çok Manisa'dan konuştuk, Ferdi'den konuştuk, Gülşah'tan konuştuk, Ramazan'dan konuştuk, Manisa'daki iftardan konuştuk. Manisa'nın çıkarlarından konuştuk. Ayrıca Türkiye siyasetiyle ilgili genel değerlendirmeler yaptık. Bir ramazan sohbetinden bir siyasi çıkar elde etmeye çalışan ve bunu gazetecilik yaparak yapmaya çalışanlara da ben ne diyeyim."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta’da kontrolden çıkan otomobil yayaya çarptı: 1 yaralıIsparta’da kontrolden çıkan otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Balıkesir'deki kamyon ile traktör çarpıştı: 2 yaralıBalıkesir'deki kamyon ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kuşadası Gözaltı Özgür Özel CHP
En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

