CHP Genel Başkanı Özel, Ferdi Zeyrek için Trabzon'dan ilaç getirildiğini iddia etmişti! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

Ekol TV ekranlarında Çağlar Cilara'nın sunduğu "Tartışma Zemini" programında, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Programın öne çıkan başlıklarından biri, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu oldu.
Özgür Özel yaptığı bir açıklamada, Ferdi Zeyrek için istenen ilaçlardan birinin sadece Trabzon'da bulunduğunu ve CHP Trabzon İl Başkanı'nın bizzat getirdiğini ve ilacın teslim edildiğini söylemişti.
Tartışma Zemini programının konuklarından Mehmet Müftüoğlu, canlı yayın sırasında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na söz konusu ilaç ile ilgili bir mesaj attı. Müftüoğlu'nun mesajına yanıt veren Bakan Memişoğlu, Trabzon'dan ilaç getirildiği iddialarını yalanladı.
Memişoğlu, ilk andan itibaren Zeyrek için takip ve destek verildiğini ifade etti. Özgür Özel ile de bizzat iletişim halinde olduklarını belirten Memişoğlu, başhekimlik tarafından koordine sağlandığını, herhangi bir eksiğin söz konusu olmadığını, herhangi bir eksik ve aksama olduğunda da başhekimlik koordinasyonundan ivedilikle tamamlandığını ve telafi edildiğini söyledi.
İlaç bulunamadığı için Trabzon'dan ilaç getirildiği iddialarına yanıt veren Memişoğlu, iddiaların tamamen asılsız olduğunu, böyle bir durumun hiçbir şekilde yaşanmadığını belirtti.
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