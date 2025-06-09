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CHP Genel Başkanı Özel, Ferdi Zeyrek için Trabzon'dan ilaç getirildiğini iddia etmişti! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin gündeme gelen “Trabzon’dan ilaç getirildi” iddiasına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yanıt geldi. Bakan, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel, Ferdi Zeyrek için Trabzon'dan ilaç getirildiğini iddia etmişti! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama
Begüm Özkaynak

Ekol TV ekranlarında Çağlar Cilara'nın sunduğu "Tartışma Zemini" programında, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Programın öne çıkan başlıklarından biri, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu oldu.

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ÖZEL,TRABZON'DAN İLAÇ GETİRİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Özgür Özel yaptığı bir açıklamada, Ferdi Zeyrek için istenen ilaçlardan birinin sadece Trabzon'da bulunduğunu ve CHP Trabzon İl Başkanı'nın bizzat getirdiğini ve ilacın teslim edildiğini söylemişti.

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BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN O İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tartışma Zemini programının konuklarından Mehmet Müftüoğlu, canlı yayın sırasında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na söz konusu ilaç ile ilgili bir mesaj attı. Müftüoğlu'nun mesajına yanıt veren Bakan Memişoğlu, Trabzon'dan ilaç getirildiği iddialarını yalanladı.

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"BAŞHEKİMLİK KOORDİNE EDİYOR"

Memişoğlu, ilk andan itibaren Zeyrek için takip ve destek verildiğini ifade etti. Özgür Özel ile de bizzat iletişim halinde olduklarını belirten Memişoğlu, başhekimlik tarafından koordine sağlandığını, herhangi bir eksiğin söz konusu olmadığını, herhangi bir eksik ve aksama olduğunda da başhekimlik koordinasyonundan ivedilikle tamamlandığını ve telafi edildiğini söyledi.

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"TAMAMEN ASILSIZ"

İlaç bulunamadığı için Trabzon'dan ilaç getirildiği iddialarına yanıt veren Memişoğlu, iddiaların tamamen asılsız olduğunu, böyle bir durumun hiçbir şekilde yaşanmadığını belirtti.

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Manisa Trabzon Özgür Özel Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ilaç büyükşehir Ferdi Zeyrek
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