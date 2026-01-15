CHP Genel Başkanı Özel: "İstanbul aynı anda en çok metro inşaatının olduğu il oldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen mitingde konuştu. Özel, "10 metronun 10'unu da biz harekete geçirdik. 3 tanesi bu yıl içerisinde açılıyor. 7 tanesinin inşaatı devam ediyor. Bitenlere test sürüşüne ben gidiyorum. Üçü açıldı. Birini Ekrem Başkan ile ben açmıştım. 3'ünü bu sene açıyoruz. 4 tanesinin de inşaatı gelecek sene devam edecek.

"GUİNNESS REKORLAR KİTABINI GETİRİYORUZ"

Duran bir metro yok. Şu anda açıkça söylüyorum. Önümüzdeki günlerde metro açılışına başvurduk, Guinness Rekorlar Kitabını getiriyoruz. İstanbul aynı anda en çok metro inşaatının olduğu, bir günde en çok metro ilerlemesi yapan il oldu. Rekorlar kitabına geçiyoruz. Beşiktaş'ta ulaşımı kolaylaştırmak için Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattını ve Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Aşiyan Füniküler Hattı'nı açtık. Karanfilköy'de 60 yıllık mülkiyet sorununu çözdük, hak sahiplerini depreme dayanıklı evlerine kavuşturmak için adım attık. Kabataş Transfer Merkezi'ni açtık. Bebek ve Kuruçeşme sahillerini yeniledik, güçlendirdik, parklarımızı yeniledik. Beşiktaş'ın altyapı sorunlarını çözdük. Çocuklarımıza, gençlerimize, annelerimize çok büyük sosyal destekler verdik. Bütün bunları aziz milletimizin emrine amade olduğumuz için yaptık" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır