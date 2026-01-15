HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP Genel Başkanı Özel: "İstanbul aynı anda en çok metro inşaatının olduğu il oldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mitinge Özel'in yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı. Partililere seslenen Özel, "Beşiktaş'ımızın güzel insanları, bu saatte herkesin evinde, barkında olması beklenir. Burada olanlar, bir de yüreği burada olanlar var. Bu meydanda olanları ve gönlü bu meydanda olup bu meydana gelemeyenleri saygı ile selamlıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel: "İstanbul aynı anda en çok metro inşaatının olduğu il oldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen mitingde konuştu. Özel, "10 metronun 10'unu da biz harekete geçirdik. 3 tanesi bu yıl içerisinde açılıyor. 7 tanesinin inşaatı devam ediyor. Bitenlere test sürüşüne ben gidiyorum. Üçü açıldı. Birini Ekrem Başkan ile ben açmıştım. 3'ünü bu sene açıyoruz. 4 tanesinin de inşaatı gelecek sene devam edecek.

CHP Genel Başkanı Özel: "İstanbul aynı anda en çok metro inşaatının olduğu il oldu" 1

"GUİNNESS REKORLAR KİTABINI GETİRİYORUZ"

Duran bir metro yok. Şu anda açıkça söylüyorum. Önümüzdeki günlerde metro açılışına başvurduk, Guinness Rekorlar Kitabını getiriyoruz. İstanbul aynı anda en çok metro inşaatının olduğu, bir günde en çok metro ilerlemesi yapan il oldu. Rekorlar kitabına geçiyoruz. Beşiktaş'ta ulaşımı kolaylaştırmak için Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattını ve Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Aşiyan Füniküler Hattı'nı açtık. Karanfilköy'de 60 yıllık mülkiyet sorununu çözdük, hak sahiplerini depreme dayanıklı evlerine kavuşturmak için adım attık. Kabataş Transfer Merkezi'ni açtık. Bebek ve Kuruçeşme sahillerini yeniledik, güçlendirdik, parklarımızı yeniledik. Beşiktaş'ın altyapı sorunlarını çözdük. Çocuklarımıza, gençlerimize, annelerimize çok büyük sosyal destekler verdik. Bütün bunları aziz milletimizin emrine amade olduğumuz için yaptık" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, Danimarka ve Grönland heyetleri Beyaz Saray'daABD, Danimarka ve Grönland heyetleri Beyaz Saray'da
Merdiven boşluğunda ölü bulunduMerdiven boşluğunda ölü bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP metro
En Çok Okunan Haberler
Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Melih Gökçek açıklaması: Erken öten horozun başını keserler

Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Melih Gökçek açıklaması: Erken öten horozun başını keserler

Fenerbahçe'de Kante ile her konuda anlaştı! Maaş ve bonservis detayı!

Fenerbahçe'de Kante ile her konuda anlaştı! Maaş ve bonservis detayı!

İfadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı

İfadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı

Birçok kişinin emekli aylıkları değişecek! Kulis bilgisini açıkladı

Birçok kişinin emekli aylıkları değişecek! Kulis bilgisini açıkladı

Yarından itibaren değişiyor: Temassız kartla ödeme yapacaklar dikkat

Yarından itibaren değişiyor: Temassız kartla ödeme yapacaklar dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.