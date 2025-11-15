HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bulunduğu başkent Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuruluşunun 42’nci yıl dönümü nedeniyle bulunduğu KKTC’deki resmi ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor. Özel ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bulundukları başkent Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti. Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ı ziyaret etti 1

GÖRÜŞMEDE KARŞILIKLI HEDİYE TAKDİMLERİ DE GERÇEKLEŞTİ

Özel ise Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak Erhürman’ı geçtiğimiz ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi nedeniyle bir kez daha tebrik etti. Görüşmede karşılıklı hediye takdimleri de gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ı ziyaret etti 2

(İHA)

15 Kasım 2025
15 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan cip, başka araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıKontrolden çıkan cip, başka araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Gazze'de 30 Filistinli daha toplu şekilde defnedildiGazze'de 30 Filistinli daha toplu şekilde defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP kktc Tufan Erhürman
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.