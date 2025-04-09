CHP Genel Başkanı Özel, Minguzzi ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi, "hem hukuki süreci yakından izlediklerini hem de dayanışma içinde olduklarını" aileye ifade ettiklerini belirtti.



Faillerinin emsal olacak şekilde cezalandırılması için davanın hem fikri hem de hukuki takipçisi olacaklarını vurgulayan Özel, "Türkiye'nin geleceği ve umudu olan gençlerimizi hayattan koparanların hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacak yasal düzenlemelere de TBMM'de gerekli katkıları sunacağız. Bir kez daha sevgili Minguzzi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı. (AA)