CHP Genel Başkanı Özel: "Silah susacaksa adres Meclistir dedik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat’taki mitingde, "Silah susacaksa, kan duracaksa, şehit aileleri, gaziler rıza gösterecekse, terör bitecekse, teröre giden para bu millete gelecekse o zaman adres Meclistir dedik. Mecliste kurulan komisyonda birileri bize olmayın diyorlar. Kimse CHP'nin içinde olduğu komisyondan korkmasın, CHP'nin olmadığı yerden korkun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat’ta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu. Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan antlaşmaya değinen Özel, "Azerbaycan için iyi bir şey varsa, onlar memnunsa biz memnunuz. Eğer barış oluyorsa dünyanın herhangi bir yerinde barıştan yana olduk. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşmadan elbette memnuniyet duyacağız. Ama oradaki anlaşma Zengezur Koridoru üzerinden Türkiye'yi Kafkaslara bağlayan ve Türkiye açısından büyük bir stratejik üstünlük, yumuşak güç performansı oluşturacak bir meseleyken masaya Trump'ın oturması, Ermenistan'la Azerbaycan üzerinden 99 yıllık Amerikan çıkarına anlaşma yapılıp, Türkiye'nin seyirci kalması kabul edilemez. Erdoğan'ın, TikTokçu Hakan'ın dış politikadaki fiyaskolarından bu millet bıkmıştır. Türkiye bıkmıştır" dedi.

"ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"

Tokat’tan erken seçim çağrısında bulunan Özel, "Artık Erdoğan için geri sayım başlamıştır. Kendisine Tokat'tan sesleniyoruz. Daha fazla kaçamazsın. Emekli tabuta girdim diyor. Görmezden gelemezsin. Tokat senden bıkmış. Daha fazla kaçamazsın. Erken seçim istiyoruz. Seçim sandığını istiyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a da sert eleştirilerde bulunan Özel, "TikTokçu Hakan, ülkenin dış politikada çıkarlarını savunmak yerine, örneğin Kuzey Kıbrıs'ın yerine Türk cumhuriyetlerinin Güney Kıbrıs'ı tanımasına bile engel olamamıştır. TikTokçu Hakan Trump'tan korkmakta, Netanyahu'ya karşı sessiz kalmakta ama Erdoğan sonrası için hayal kurmaktadır. Buradan TikTokçu Hakan'a sesleniyorum. Erdoğan'dan sonra sen yoksun, millet var, milletin iktidarı var" şeklinde konuştu.

"SİLAH SUSACAKSA ADRES MECLİSTİR DEDİK"

Özel, "Silah susacaksa, kan duracaksa, şehit aileleri, gaziler rıza gösterecekse, terör bitecekse, teröre giden para bu millete gelecekse o zaman adres Meclistir dedik. Mecliste kurulan komisyonda birileri bize olmayın diyorlar. Kimse CHP'nin içinde olduğu komisyondan korkmasın, CHP'nin olmadığı yerden korkun" dedi.

