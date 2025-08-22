HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP Genel Başkanı Özel Sivas'ta: "86 bin TL'nin altında maaş alan herkes fakirdir"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm Türkiye'de yürüttüğü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi Sivas oldu. Sivas'ta konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asgari cüret 22 bin TL. Bugün memur maaşı 47 bin TL. Yoksulluk sınırı 86 bin TL, memur 47 bin TL alıyor. Bugün memurlar fakirdir, emekli fakirdir, 86 bin TL'nin altında maaş alan herkes fakirdir" ifadeleriyle hükümeti eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özel Sivas'ta: "86 bin TL'nin altında maaş alan herkes fakirdir"
Mustafa Fidan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sivas'ta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu. Özel, "CHP iktidarı, sorunları dinleyen, çözen ve halkın yanında olan bir iktidar olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel Sivas ta: "86 bin TL nin altında maaş alan herkes fakirdir" 1

"SİVAS'I ÇANTADA KEKLİK BİLDİLER"

Özel'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sivas'a hemen her yıl bir kez, iki kez geliyoruz. Sivas'ta mitinglere geliyoruz. Bu meydanda tüm siyasi partilerin yaptıkları mitingleri biliyoruz ve Sivas'ta bir ölçü var, bir sınır var. Oradaki çeşmeyi görüyoruz. Eğer çeşmeye kadar varırsa meydandaki kalabalık, o parti geliyor demektir. Bugün Sivas'ta çeşmeyi ikiye katladınız. Tarih yazıyorsunuz.

CHP Genel Başkanı Özel Sivas ta: "86 bin TL nin altında maaş alan herkes fakirdir" 2

Cumhuriyet, Sivas'a büyük yatırımlar yaptı. Sivas, gelişmişlikte Türkiye'de sekizinci sıradaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinden beri Sivas'tan oy aldı, destek aldı ama maalesef seçimde yüzünü döndüğü Sivas'a seçimden sonra hep sırtını döndü. Sivas'ı çantada keklik bildiler. Sivas'tan kepçeyle aldılar, çay kaşığıyla verdiler ve en nihayetinde sekizinci sıradaki Sivas'ı 45. sıraya kadar gerilettiler.

CHP Genel Başkanı Özel Sivas ta: "86 bin TL nin altında maaş alan herkes fakirdir" 3

"86 BİN TL'NİN ALTINDA MAAŞ ALAN FAKİRDİR"

"Biz halka fakir deyince birileri çıkmış 'halkı aşağılıyor' diyor. Rakamlar ortada. Bu ülke 86 milyon. Şu meydana sesleniyorum, burada maaşı 86 bin TL'yi geçen var mı? Yok. Bunlar halkı fakirleştirdi. Bunlar gelene kadar esnaf fakir değildi, hayvancılıkla uğraşanlar esnaf fakir değildi, memurlar esnaf fakir değildi. Bugün emekli maaşı alan 6 bin TL alıyor. Asgari cüret 22 bin TL. Bugün memur maaşı 47 bin TL. Yoksulluk sınırı 86 bin Tl, memur 47 bin TL alıyor. Bugün memurlar fakirdir, emekli fakirdir, 86 bin TL'nin altında maaş alan herkes fakirdir.

Onun yanında beşli çeteler, onun yanında kırk haramiler var. Buradan, Sivas Meydanı'ndan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu meydan, Sivas kararını vermiş. Kimin gideceği de belli, kimin geleceği de belli. And olsun ki AK Parti'nin iktidarı bitiyor. Gidiyorsunuz. Vatan evlatlarının dönemi kapanıyor, vatan evlatlarının dönemi başlıyor."

CHP Genel Başkanı Özel Sivas ta: "86 bin TL nin altında maaş alan herkes fakirdir" 4

"TÜRKİYE'DE KRİZ VAR AMA DÜNYADA DA VAR" DİYENLERE İNANMAYIN

Avrupa'nın en yoksul ülkesiziyiz. Gıda enflasyonunda birinciyiz. Türkiye'de kriz var ama dünyada da var diyenlere inanmayın.

Türkiye gençtir, halkı çalışkandır, çalışmayı emeğini göstermeyi bilir. Yeter ki sırtındaki asalaklardan kurtulsun. Daha bu ay açıklandı. Her iki kişiden birisi ya kredi kartı borcunu hiç ödeyememiş ya da asgari tutarını yatırabilmiş.

22 Ağustos 2025
22 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bıçak ve silahlı saldırıya uğrayan iki arkadaş ağır yaralandıBıçak ve silahlı saldırıya uğrayan iki arkadaş ağır yaralandı
Zonguldak Ereğli’de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralıZonguldak Ereğli’de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Sivas Özgür Özel CHP miting
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

AK Parti ve MHP'yi de dışlamamak için arayacağız

AK Parti ve MHP'yi de dışlamamak için arayacağız

Yer: Fatih! Hollandalı kardeşler otel odasında ölü bulundu

Yer: Fatih! Hollandalı kardeşler otel odasında ölü bulundu

Adana'da en pahalı serinlik: Yüklü miktarda ceza yedi!

Adana'da en pahalı serinlik: Yüklü miktarda ceza yedi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.