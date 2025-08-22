CHP Genel Başkanı Özel Sivas'ta: "86 bin TL'nin altında maaş alan herkes fakirdir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sivas'ta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu. Özel, "CHP iktidarı, sorunları dinleyen, çözen ve halkın yanında olan bir iktidar olacak" dedi.

"SİVAS'I ÇANTADA KEKLİK BİLDİLER"

Özel'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sivas'a hemen her yıl bir kez, iki kez geliyoruz. Sivas'ta mitinglere geliyoruz. Bu meydanda tüm siyasi partilerin yaptıkları mitingleri biliyoruz ve Sivas'ta bir ölçü var, bir sınır var. Oradaki çeşmeyi görüyoruz. Eğer çeşmeye kadar varırsa meydandaki kalabalık, o parti geliyor demektir. Bugün Sivas'ta çeşmeyi ikiye katladınız. Tarih yazıyorsunuz.

Cumhuriyet, Sivas'a büyük yatırımlar yaptı. Sivas, gelişmişlikte Türkiye'de sekizinci sıradaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinden beri Sivas'tan oy aldı, destek aldı ama maalesef seçimde yüzünü döndüğü Sivas'a seçimden sonra hep sırtını döndü. Sivas'ı çantada keklik bildiler. Sivas'tan kepçeyle aldılar, çay kaşığıyla verdiler ve en nihayetinde sekizinci sıradaki Sivas'ı 45. sıraya kadar gerilettiler.

"86 BİN TL'NİN ALTINDA MAAŞ ALAN FAKİRDİR"

"Biz halka fakir deyince birileri çıkmış 'halkı aşağılıyor' diyor. Rakamlar ortada. Bu ülke 86 milyon. Şu meydana sesleniyorum, burada maaşı 86 bin TL'yi geçen var mı? Yok. Bunlar halkı fakirleştirdi. Bunlar gelene kadar esnaf fakir değildi, hayvancılıkla uğraşanlar esnaf fakir değildi, memurlar esnaf fakir değildi. Bugün emekli maaşı alan 6 bin TL alıyor. Asgari cüret 22 bin TL. Bugün memur maaşı 47 bin TL. Yoksulluk sınırı 86 bin Tl, memur 47 bin TL alıyor. Bugün memurlar fakirdir, emekli fakirdir, 86 bin TL'nin altında maaş alan herkes fakirdir.

Onun yanında beşli çeteler, onun yanında kırk haramiler var. Buradan, Sivas Meydanı'ndan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu meydan, Sivas kararını vermiş. Kimin gideceği de belli, kimin geleceği de belli. And olsun ki AK Parti'nin iktidarı bitiyor. Gidiyorsunuz. Vatan evlatlarının dönemi kapanıyor, vatan evlatlarının dönemi başlıyor."

"TÜRKİYE'DE KRİZ VAR AMA DÜNYADA DA VAR" DİYENLERE İNANMAYIN

Avrupa'nın en yoksul ülkesiziyiz. Gıda enflasyonunda birinciyiz. Türkiye'de kriz var ama dünyada da var diyenlere inanmayın.

Türkiye gençtir, halkı çalışkandır, çalışmayı emeğini göstermeyi bilir. Yeter ki sırtındaki asalaklardan kurtulsun. Daha bu ay açıklandı. Her iki kişiden birisi ya kredi kartı borcunu hiç ödeyememiş ya da asgari tutarını yatırabilmiş.