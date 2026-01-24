HABER

CHP Genel Başkanı Özel, Yalova'daki mitingde konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Yalova’da düzenlenen mitingde konuştu. Özel, "Buradan açıkça ilan ediyoruz. CHP gelecek Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek. Vizesiz Avrupa yasaksız Türkiye olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Özel, konuşmasının başında terör örgütü DEAŞ’e yönelik 29 Aralık 2025 tarihinde Yalova'da gerçekleşen operasyonda şehit düşen polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit’i rahmetle andı, ailelerine başsağlığı diledi. Ankara’dan Uğur Mumcu anma programından Yalova’ya geldiğini söyleyen Özel, "Ankara'da karlı bir günde, o biz görelim diye görülmeyeni göstermek için kullandığı gözlükleri, yazılmayanı yazmak için kullandığı kaleminin kar üstüne düştüğü o günde kaybettik Uğur Mumcu'yu. O zamanda bugünkü DEAŞ canileri gibi karanlık odaklar ve onlara yol verenler Uğur Mumçu gibi cumhuriyet değerlerini savunan, devrimlerine sahip çıkan ve devletin içindeki birtakım yapıların deşifre edilmesi için mücadele eden, bilgi toplayan, kitaplar yazan, konferanslar yazan Uğur Mumcu'yu kaybetmiştik. Ölümünün 33. yılında bir kez daha özlemle, rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL YALOVA'DA KONUŞTU

Yalova'ya kışın ortasında miting yapmaya gelmediklerini dile getiren Özel, "Biz buraya bir hak aramaya, itiraz etmeye, sesimizi yükseltmeye, her türlü adaletsizliğe emeklilere yapılan adaletsizliklere emekçilere yapılanlara her yaştan insanımızın gelecek kaygılarına ve hiç şüphe yok ki bu ülkenin cumhuriyetle birlikte bulduğu ve asla bırakmadığı seçme ve seçilme hakkına, sandığa sahip çıkmaya, seçtiklerimize ve irademize sahip çıkmaya geldik" ifadesini kullandı.

"CHP GELECEK TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİRECEK"

"Cumhuriyet Halk Partisi asla ne sermayenin ne iş insanının ne fabrikatörün düşmanıdır. Onlara daha çok kazanacakları ama vergilerini adil ödeyip eşitçe paylaşacakları bir düzen sunacağız" diyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Türkiye'deki gençlerin vize sorunu kalmayacak. Buradan açıkça ilan ediyoruz. CHP gelecek Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek. Vizesiz Avrupa yasaksız Türkiye olacak. Nasıl belediyelerimiz yapıyorsa her mahallede devlet kreşleri ve her şehirde devletin yurtları olacak. Ne öğrencimizi ne emeklimizi sokakta bırakmayacağız. Barınma sorunu devletin sorunu olacak. Yoksulun sorunu olmayacak. Kimsenin karnı aç, sobası odunsuz, evi soğuk, evladı mutsuz olmayacak. Böyle bir ülkeyi kurmak için bir tek şeye ihtiyaç var. AK Parti'nin kara düzeni gidecek Türkiye Cumhuriyeti'nde halkın iktidarı kurulacak. Bu iktidarı kurmaya var mısınız? İşte bunun için bu meydandayız" diye konuştu.
