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CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir ismi daha ekledi! Çatalca Müftüsü ile birlikte adını söyleyip yuhalattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de halka sesleniyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara değinen Özel, her eyleminde yuhalattığı Çatalca Müftüsü'nün ardından bir ismi daha ekledi. "Blue çağından önce de çocuklar evlenebilir" diyen Nureddin Yıldız'a sert sözler söylen Özel, Çatalca Müftüsü ile Yıldız'ı yuhalattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir ismi daha ekledi! Çatalca Müftüsü ile birlikte adını söyleyip yuhalattı
Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'de düzenlenen mitingde konuşuyor.

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Özel'in açıklamasından satır başları:

"SİLİVRİ CEZAEVİNİ MÜZE YAPACAĞIZ"

Size söz veriyoruz, CHP iktidarında, Ekrem başkanın Cumhurbaşkanlığı'nda, Silivri'yi Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi yapacağız. Biz buraya bir miting yapmaya değil, eylem yapmaya sonuç almaya geldik.

"BU MİLLET SENİ AFFETMEYECEK"

Erdoğan'a sesleniyorum. Ergenekon, Balyoz ne kadar kumpassa arkadaşlarımıza yapılan o kadar kumpastır. Sakın yarın karşımıza çıkıp 'milletim affetsin' deme, bu millet seni affetmeyecek, bunun hesabını soracak. Şüphesi her darbenin bir karargahı vardır. Bu darbenin karargahı Beştepe'dir.

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"ÇATALCA MÜFTÜSÜ İLE BU NUREDDİN YILDIZ'I BİRLİKTE YUHALAYIN"

Şimdi bir hesaplaşmayla karşı karşıyayız. O gün gençlerin önüne çekilen setler yıkılınca darbeciler neye uğradığını şaşırmışlardı. O Boğaziçili öğrencileri cezalandırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları Boğaziçi'ni tahrik etmektir. Buradan vicdan sahibi bu ülkenin değerli insanlarına sesleniyorum. Boğaziçi'nde neler oluyor, yazıklar olsun birkaç kanal dışında işin özünü maalesef anlatmıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde olanların nedeni şudur: Nureddin Yıldız isimli selefi kanaldan beslenen ama bu Nureddin Yıldız da o kadar berbat birisi ki... Anadolu'nun güzel insanları, Yıldız'ın savunduğu şey şudur: çocuklar arası evlilik, büyükler çocuklarla da evlenebilir diyor. Namussuz bu namussuz...Çatalca Müftüsü ile bu Nureddin Yıldız'ı birlikte yuhalayın. Bu Çatalca Müftüsü'nü halen görevde tutana da Yıldız'ı konuşma yapmak için Boğaziçi'ne çağıran kayyum rektöre de yazıklar olsun.

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"BU KÜLLİYEN YALAN"

7 yaşındaki çocuk, 40 yaşındaki adamla evlenebilir diyen adama davet çıkaran AK Parti'nin rektörüne ne denilebilir? Boğaziçi öğrencileri, polisi 5 metre çukura sürüklemişler. Bu külliyen yalan, görüntüler yok. 97 arkadaşımızı gözaltına aldılar, şu ana kadar gelen bilgiyle 6'sını tutukladılar, Silivri'ye koyuyorlar. Boğaziçi'ne uzanan kirli hesaba diyorum ki bu millet bu kötülüğü görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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