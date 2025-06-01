CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama! "Ekrem Başkan bizim çoban yıldızımızdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da konuşuyor.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"Toros dağlarına bakın orada bir duman tutuyor, tek bir ocak yanıyorsa, biz de biliriz ki kimse bizi yenemez. Umut Toroslardadır. Ne zamanki güneşin doğuşu yakındır o zaman gösterir kendini. İşte Ekrem Başkan'da şuanda alacakaranlıkta 74 gündür zindanda tutuluyor. Ama biliyorsunuz ki her kötü günün güzel bir yarını vardır. Ekrem Başkan bizim çoban yıldızımızdır. Günü geldiğinde öyle bir parlayacak ki zalimlere karşı. Selam olsun Silivri'ye. Ekrem Başkan Kepez Meydanını görüyor. Peki Erdoğan sen görüyor musun Kepez Meydanını."

"Sen dalga dalga operasyonlarla rakiplerini korkutacağını sandın. Sen üzerimize yürüdükçe omuzlarımıza yeni omuzlar ekleniyor. Bu millet emanete sahip çıkıyor. Demokrasiyi, sandığı... Atatürk'ten aldığını sana kaptırmadı, kaptırmyacak."

"Sen sokaklardan meydanlardan korkarsın, gel bak bu meydanda korkan kimse var mı?" diyerek sözlerine devam eden Özel, "Bu millet sizin zulmünüze karşı ayaktadır. Bu meydanı dolduranlar senin zulmüne karşı ayağa kalkan Antalya'dır, Türkiye'dir."

"Artık eski siyaset yok, artık kimsenin kalesi yok. Ne Yozgat ne Konya, AK Parti'nin kalesidir. Ne de İzmir CHP'nin kalesidir. Güzel Antalya milletin kalesidir. CHP'ninde kalesi millete feda olsun. Artık kutuplaşma, şeytanlaştırma sona ersin. Bu millet huzur ve kardeşlik istiyor. Bu millet yokluktan ve yoksulluktan bıkmış."

"Artık arkasında milletin desteği olmayan bir iktidar var. Olsaydı üç savcının, üç gizli tanığın arkasına sığınmazdı. Herkes bilsin ki bunlar bir avuçtur. Bir avuç insan bugün güzelim ülkeye ihanet etmektedir. Onlar bir avuç insansa biz milyonlarız."

"Kendisiyle ilgili her konuda sözün ve iradenin sahibi millettir. Eğer iktidar buna karışmaya çalışırsa millet gerçek meclistir. Biz birileri gibi salon siyasisi değil millet siyasisiyiz. Biz pazardan meydandan kaçmayız. CHP sokaktadır, milletiyle omuz omuza iktidara yürümektedir."

"Ekrem Başkan, 6 yıllık görev süresinde hiç olmadığı kadar denetim gördü. Sayıştan denetimlerinin hepsinden teker teker geçtik. Ne zaman ki Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı. İşte o zaman cuntayı kurdular, darbe planlarını öne çektiler. Önce 18 Mart'ta 31 yıllık diplomasını iptal ettiler. Bunu yurt dışından gelenlere anlatınca inanamıyorlar."

"Ben Ekrem Başkan'dan değil 24 tane arkadaşından birinden bahsedeceğim. Kişi o dönem diplomasını almış ve yüksek lisans yapıp yurt dışında doktora yapmış, Türkiye'de Galatasaray Üniversitesinde bölüm başkanı olmuş ve dünya kadar öğrenci okutmuş, ancak bir anda lise mezunu olmuş. Nasıl olmuş? Çünkü o dekanın kusuru çok çalışmak, okumak, başarmak. Tek kusuru Ekrem İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı olmakmış. Sadece Ekrem İmamoğlu'ndan korktuğu için bir dekanı lise mezununa çeviren biriyle karşı karşıyayız."

"Erdoğan kendisine yapılmayan zulmü Ekrem Başkan'a yapıyor. Dünün mağduru olan Erdoğan bugünün zalimidir. Tarihe bugünün zalimi olarak kazınmıştır. Bunu unutmayız, unutturmayız.

"74 günün sonunda köşeye sıkıştılar, panik içindeler. Bundan çıkabilmek için iftara atıp kurtulmanın peşindeler."