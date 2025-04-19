CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Gazze paylaşımı! "Tehcir planına sonuna kadar karşı duracağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X (eski adıyla Twitter) hesabından yeni bir açıklama yayımladı.

Özel açıklamasında, "ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 25 Mart’ta gözaltına alınan Türk vatandaşı, doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılma talebi de reddedildi. Tayyip Erdoğan, söz konusu 19 Mart darbesi için icazet aldığı “ortağı” Trump olunca sesini çıkarmıyor, çıkaramıyor" ifadelerini kullandı.

"BU SUSKUNLUK TESLİMİYETTİR"

CHP Genel Başkanı Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 25 Mart’ta gözaltına alınan Türk vatandaşı, doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılma talebi de reddedildi.

Tayyip Erdoğan, söz konusu 19 Mart darbesi için icazet aldığı “ortağı” Trump olunca sesini çıkarmıyor, çıkaramıyor. Dün Trump’ın bir telefonuyla Rahip Brunson’u serbest bırakanlar bugün Rümeysa’nın özgürlüğünü talep edemiyor. Bu suskunluk, teslimiyettir. Artık, Gazze’de Trump’ın tehcir planına susup, Netanyahu ile kayıkçı kavgası edip popülizm satanların sahteliği yüzlerinden akmaktadır. Bugün İstanbul İl Başkanlığımızın, Filistin’e destek yürüyüşünü engellemek için metroları kapatanların, yüzlerce polisle yürüyüşün önünü kesenlerin samimiyetsizliği ortadadır.

Filistin davası sıcak salonlarda hamaset yaparak savunulmaz, eylemle savunulur. Rümeysa, zulme karşı kaleminin gücüyle direnmiştir. İstanbul örgütümüz yürüyüş yaparak ses yükseltmiştir. Biz, Rümeysa kızımızı da savunacağız, Filistinlilerin Gazze’den tehcir planına da sonuna kadar karşı duracağız. İktidarın riyakarlığını da millete anlatmaya devam edeceğiz."