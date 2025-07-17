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CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında 16 Temmuz 2025 Silivri'de yapmış olduğu basın açıklamasında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı C.C.S.’ya yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında 16 Temmuz 2025 tarihinde ilimiz Silivri ilçesinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı C.C.S.’ya yönelik sözlerine nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.

CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı 1

PAYLAŞIM YAPAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca adı geçen şahsın bu söylemlerinden sonra Cumhuriyet Savcımızı hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP soruşturma
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