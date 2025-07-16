CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'daki mitingde vatandaşlara seslendi: "Psikolojik üstünlük bizde! Biz kazanıyoruz"

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP)'nin Kartal'da düzenlediği mitingde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde. Biz kazanıyoruz" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'E LGS TEPKİSİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alan Özel, ""Bir milyon aileyi ilgilendiren LGS sınavı sonuçlarında çıkan birinci sayısı geçen yılın iki katı. Ailelerin içine kurt düştü. Soruları var yanıt bekliyorlar. Buna yanıt vermek, tahkikat başlatmak yerine Milli Eğitim Bakanı olacak zat, önce 'geri zekalıya anlatır gibi anlattım' dedi. Sonra "LGS'den pis kokular gelmiyor CHP'den geliyor" dedi bu utanmaz." ifadelerini kullandı.

"HEM MİLLETE HEM CHP'YE HAKARETLER YAĞDIRIYOR"

CHP lideri Özel, mitingde şunları söyledi;

"Bir milyon aileyi ilgilendiren LGS sınavı sonuçlarında çıkan birinci sayısı geçen yılın iki katı. Ailelerin içine kurt düştü. Soruları var yanıt bekliyorlar. Buna yanıt vermek, tahkikat başlatmak yerine Milli Eğitim Bakanı olacak zat, önce 'geri zekalıya anlatır gibi anlattım' dedi. Sonra "LGS'den pis kokular gelmiyor CHP'den geliyor" dedi bu utanmaz. Şimdi çıktı sınav bitmeden soruların Whatsapp gruplarından paylaşıldığını itiraf ediyor. Ama hala bir burnu büyüklük bir hadsizlikle hem millete hem CHP'ye hakaretler yağdırıyor.

Yusuf Tekin, Yüce Divan kurulacak ve Yüce Divan'da yargılanacaksın. Çocuklarımızın alın terini ve geleceğini çalıyorsunuz. Gümbür gümbür iktidara geliyoruz. Tükeniyorlar. Yüzde 30'un altına düşüyorlar.

Buradan bütün Ak Partililere sesleniyorum. Hırsızlıar korksun, yolsuzlar korksun. Hiçbir suçu olmayan Anadolu insanı, seçmeni korkmasın."

"DURUŞMALARI CANLI VERMEDİĞİ SÜRECE TRT'Yİ İZLEMİYORUZ"

"Ekrem Başkan'ın duruşmalarını canlı vermediği sürece TRT'yi izlemiyoruz. Bu meydanı yayınlamayan haberlerinde vermeyen medya organlarını boykot ediyoruz. Ekrem başkana üzülen, bu yaşananlara üzülen ve sonra boykot listesinden alış veriş yapan varsa, yapmayın!"

"Davalarda büyük zulümler var. Önce çağırıyor ifade alıyorlar. Çocukları üzerinden tehdit ediyor, ifadelerini değiştirmelerini istiyorlar. İtirafı kabul etmeyeni Silivri'ye gönderiyorlar. Anne babasıyla yakın oturan varsa, ifadesini değiştirmeyince atamalarını uzak illere yapıp onları ayırıyorlar. Ve buna direnen kahramanlar var. Bunları yapan, bir yapı. Ama içlerinden bir tanesi var. Yapma dedim. Dinlemedi. Tehdite, şantaja devam etti."

"Burada Silivri'de yarı kapasite boş durduğu halde farklı illerdeki cezaevlerine gönderiyorlar. Babadan kalma 60 yıllık şirketlere el koyuyorlar. Tayyip Erdoğan haftasonu "Beyaz toroslar terörü büyüttü" diyor. Ama bu hadsiz, masasına beyaz toros koyup sosyal medyadan paylaşıyor. Ey Erdoğan, bu adam kimi tehdit ediyor dedim. Akşam üstü profil resmini değiştirmiş. Beyaz toroslu fotoğrafı yerine Fatih Sultan Mehmet'in portresini koymuş. Sen Fatih'i fotoğrafına koyup beyaz toros fotoğrafının pisliğini mi değiştireceksin?"