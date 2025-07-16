HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'daki mitingde vatandaşlara seslendi: "Psikolojik üstünlük bizde! Biz kazanıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da düzenlenen CHP mitinginde vatandaşlara seslendi. Anket sonuçlarının CHP'yi yükselişte , AK Parti'yi yüzde 30'ların altında gösterdiğini söylene özel, psikolojik üstünlüğün ve çoğunluk enerjisinin CHP'den yana olduğunu belirtti. Özel, "Biz kazanıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'daki mitingde vatandaşlara seslendi: "Psikolojik üstünlük bizde! Biz kazanıyoruz"
Mustafa Fidan

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP)'nin Kartal'da düzenlediği mitingde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde. Biz kazanıyoruz" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'E LGS TEPKİSİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alan Özel, ""Bir milyon aileyi ilgilendiren LGS sınavı sonuçlarında çıkan birinci sayısı geçen yılın iki katı. Ailelerin içine kurt düştü. Soruları var yanıt bekliyorlar. Buna yanıt vermek, tahkikat başlatmak yerine Milli Eğitim Bakanı olacak zat, önce 'geri zekalıya anlatır gibi anlattım' dedi. Sonra "LGS'den pis kokular gelmiyor CHP'den geliyor" dedi bu utanmaz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal daki mitingde vatandaşlara seslendi: "Psikolojik üstünlük bizde! Biz kazanıyoruz" 1

"HEM MİLLETE HEM CHP'YE HAKARETLER YAĞDIRIYOR"

CHP lideri Özel, mitingde şunları söyledi;

"Bir milyon aileyi ilgilendiren LGS sınavı sonuçlarında çıkan birinci sayısı geçen yılın iki katı. Ailelerin içine kurt düştü. Soruları var yanıt bekliyorlar. Buna yanıt vermek, tahkikat başlatmak yerine Milli Eğitim Bakanı olacak zat, önce 'geri zekalıya anlatır gibi anlattım' dedi. Sonra "LGS'den pis kokular gelmiyor CHP'den geliyor" dedi bu utanmaz. Şimdi çıktı sınav bitmeden soruların Whatsapp gruplarından paylaşıldığını itiraf ediyor. Ama hala bir burnu büyüklük bir hadsizlikle hem millete hem CHP'ye hakaretler yağdırıyor.

Yusuf Tekin, Yüce Divan kurulacak ve Yüce Divan'da yargılanacaksın. Çocuklarımızın alın terini ve geleceğini çalıyorsunuz. Gümbür gümbür iktidara geliyoruz. Tükeniyorlar. Yüzde 30'un altına düşüyorlar.

Buradan bütün Ak Partililere sesleniyorum. Hırsızlıar korksun, yolsuzlar korksun. Hiçbir suçu olmayan Anadolu insanı, seçmeni korkmasın."

"DURUŞMALARI CANLI VERMEDİĞİ SÜRECE TRT'Yİ İZLEMİYORUZ"

"Ekrem Başkan'ın duruşmalarını canlı vermediği sürece TRT'yi izlemiyoruz. Bu meydanı yayınlamayan haberlerinde vermeyen medya organlarını boykot ediyoruz. Ekrem başkana üzülen, bu yaşananlara üzülen ve sonra boykot listesinden alış veriş yapan varsa, yapmayın!"

"Davalarda büyük zulümler var. Önce çağırıyor ifade alıyorlar. Çocukları üzerinden tehdit ediyor, ifadelerini değiştirmelerini istiyorlar. İtirafı kabul etmeyeni Silivri'ye gönderiyorlar. Anne babasıyla yakın oturan varsa, ifadesini değiştirmeyince atamalarını uzak illere yapıp onları ayırıyorlar. Ve buna direnen kahramanlar var. Bunları yapan, bir yapı. Ama içlerinden bir tanesi var. Yapma dedim. Dinlemedi. Tehdite, şantaja devam etti."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal daki mitingde vatandaşlara seslendi: "Psikolojik üstünlük bizde! Biz kazanıyoruz" 2

"Burada Silivri'de yarı kapasite boş durduğu halde farklı illerdeki cezaevlerine gönderiyorlar. Babadan kalma 60 yıllık şirketlere el koyuyorlar. Tayyip Erdoğan haftasonu "Beyaz toroslar terörü büyüttü" diyor. Ama bu hadsiz, masasına beyaz toros koyup sosyal medyadan paylaşıyor. Ey Erdoğan, bu adam kimi tehdit ediyor dedim. Akşam üstü profil resmini değiştirmiş. Beyaz toroslu fotoğrafı yerine Fatih Sultan Mehmet'in portresini koymuş. Sen Fatih'i fotoğrafına koyup beyaz toros fotoğrafının pisliğini mi değiştireceksin?"

16 Temmuz 2025
16 Temmuz 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan Powell'a sert eleştiri: "Bence sorunları var"Trump'tan Powell'a sert eleştiri: "Bence sorunları var"
Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldiBakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Kartal Özgür Özel CHP miting
En Çok Okunan Haberler
Suriye Cumhurbaşkanı Şara için açık açık suikast çağrısı! 'Ortadan kaldırmamız gerek'

Suriye Cumhurbaşkanı Şara için açık açık suikast çağrısı! 'Ortadan kaldırmamız gerek'

Gazeteci Hasan Cemal Yunanistan'da hastaneye kaldırıldı! Türkiye'ye getirilecek

Gazeteci Hasan Cemal Yunanistan'da hastaneye kaldırıldı! Türkiye'ye getirilecek

Geçtiğimiz günlerde zamlanmıştı! Aynı sigara grubunun fiyatlarında artış

Geçtiğimiz günlerde zamlanmıştı! Aynı sigara grubunun fiyatlarında artış

LGS'de şaibe iddialarıyla ilgili yeni açıklama! Bakan Tekin: 29 kişiye soruşturma açıldı

LGS'de şaibe iddialarıyla ilgili yeni açıklama! Bakan Tekin: 29 kişiye soruşturma açıldı

Sosyal medyada gaziye hakaret eden şahıs tutuklandı

Sosyal medyada gaziye hakaret eden şahıs tutuklandı

Ayşe Tokyaz'ı katletmişti! Cani ve 6 kişi hakkında karar verildi

Ayşe Tokyaz'ı katletmişti! Cani ve 6 kişi hakkında karar verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.