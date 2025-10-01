CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küçükçekmece'deki mitingde konuşuyor

CHP'nin 'millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri devam ediyor. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, mitinglerin 58.'si düzenleniyor. Geniş katılımın olduğu mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşlara seslendi.

"ÇOĞUNLUK ENERJİSİ BU MEYDANDADIR"

Özel, Küçükçekmecede'deki mitingde şu ifadeleri kullandı;

"Elbette kolay olmayacak, elbette böyle bir iktidarı kolay bırakmayacaklardı. Bunu ancak böyle bir kararlılık, böyle bir azim başarırdı. Bunu ancak biz başarırdık. Çünkü çoğunluk enerjisi bu meydandadır, üstünlük prikolojisi bu meydandadır.

"HİÇ KAZANMAYANDAN VERGİ ALMAYACAĞIZ"

Bu düzeni değiştireceğiz. Çok kazanandan çok vergi alacağız, az kazanandan az alacağız. Hiç kazanmayandan vergi almayacağız. Adaletli bir vergis sitemiyle, insanca asgari ücretle, emekliye insani bir aylık vererek, işçinin ve esnafın emeğinin hakkını vererek, çiftçiyi milletin efendisi yaparak bu sistemi yerleştireceğiz.

CHP yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyor.

