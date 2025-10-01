HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küçükçekmece'deki mitingde konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 58'incisinde Küçükçekmece'de konuşuyor. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Özel, mitinge gelenlere teşekkür etti ve ""Elbette kolay olmayacak, elbette böyle bir iktidarı kolay bırakmayacaklardı. Bunu ancak böyle bir kararlılık, böyle bir azim başarırdı" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küçükçekmece'deki mitingde konuşuyor
Mustafa Fidan

CHP'nin 'millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri devam ediyor. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, mitinglerin 58.'si düzenleniyor. Geniş katılımın olduğu mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşlara seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küçükçekmece deki mitingde konuşuyor 1

"ÇOĞUNLUK ENERJİSİ BU MEYDANDADIR"

Özel, Küçükçekmecede'deki mitingde şu ifadeleri kullandı;

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küçükçekmece deki mitingde konuşuyor 2

"Elbette kolay olmayacak, elbette böyle bir iktidarı kolay bırakmayacaklardı. Bunu ancak böyle bir kararlılık, böyle bir azim başarırdı. Bunu ancak biz başarırdık. Çünkü çoğunluk enerjisi bu meydandadır, üstünlük prikolojisi bu meydandadır.

"HİÇ KAZANMAYANDAN VERGİ ALMAYACAĞIZ"

Bu düzeni değiştireceğiz. Çok kazanandan çok vergi alacağız, az kazanandan az alacağız. Hiç kazanmayandan vergi almayacağız. Adaletli bir vergis sitemiyle, insanca asgari ücretle, emekliye insani bir aylık vererek, işçinin ve esnafın emeğinin hakkını vererek, çiftçiyi milletin efendisi yaparak bu sistemi yerleştireceğiz.

CHP yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyor.

Ayrıntılar geliyor...

01 Ekim 2025
01 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümraniye’de nalbur dükkanında çıkan yangın korkuttuÜmraniye’de nalbur dükkanında çıkan yangın korkuttu
Erdoğan: "Trump'a F-35'lerin parasını verdiğimizi hatırlattım"Erdoğan: "Trump'a F-35'lerin parasını verdiğimizi hatırlattım"
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Özgür Özel CHP miting
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.