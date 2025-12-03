HABER

Seyhan Belediyesi hesaplarına TMSF bloke koydurdu iddiası

Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu şirketlerin yönetimi ve mal varlıklarının TMSF'ye devredilmesi üzerine Aktaş'ın Seyhan Belediyesinden alacağına karşılık TMSF'nin belediyenin hesaplarına bloke koyduğu iddia edildi.

Seyhan Belediyesi hesaplarına TMSF bloke koydurdu iddiası

Daha önce yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu şirketlerin yönetimi ve mal varlıkları TMSF'ye devredilmişti. Fonun şirketlerde başlattığı geriye dönük mali incelemelerde, Seyhan Belediyesi'nin söz konusu şirketlere yüklü miktarda borcu bulunduğu tespit edildi. Şirketlerin tüm hak ve alacakları TMSF kontrolünde olduğundan, fon yetkilileri belediyeden olan alacakların tahsili için yasal süreci başlattı. Bu kapsamda Seyhan Belediyesi'nin tüm banka hesaplarına bloke konulduğu iddia edildi.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Seyhan Belediyesi yetkililerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve kocası Celal Tekin'in Aktaş'tan rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

(İHA)

03 Aralık 2025
03 Aralık 2025

Kaynak: İHA
