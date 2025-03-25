CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane yeni miting tarihini açıkladı: "Cumartesi günü saat 12.00'da Maltepe'de buluşuyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane toplantıları devam ediyor.

Özgür Özel, bugün de Saraçhane'de vatandaşlara sesleniyor.

İşte Özel'in konuşmalarından satır başları...

"Hoşgeldiniz. İstanbul'un cesur, yasak tanımayan Tayyip Erdoğan'ın yasaklarına teslim olmayanlar! 19 Mart darbe girişimine karşı iradesine seçtiği başkanına sahip çıkanlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoşgeldiniz.

"EKREM İMAMOĞLU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR"

Karşımızda bir avuç insan var. Ne devlet ne millet onların arkasında. Halkını hiçe sayan ,devletini küçük düşürenlere karşı burada hep birlikte omuz omuzayız. 23 Mart Pazar günü birileri Ekrem Başkanı Silivri'ye koyarken, sizler de 15 milyon sizler de onun arkasına geçtiniz kapı gibi. ARtık Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'da 2 seçimde 3 kez Tayyip Erdoğan'ın atadıklarını yenmiş bir Belediye Başkanı.

Başarılı, çalışkan namuslu bir yönetici olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı adayıdır!

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na kurduğun kumpas davalarının görüldüğü sırada savcının sorularını ve cevaplarını TRT'den yayınla.

Bu gizli tanıklara kod isimler vermişler. Adı ladin, adı neşe, adı çınar! Bu isimleri sana kim koydu? Bu isimleri sana hangi odun koydu? Ekrem Başkan'a iftira atıyor. Kim söylüyor bunu? Söyleyemem. Kod adı: Çınar. Böyle yargılama mı olur? O odunu oraya getiren odunu da Allah'a havale ediyorum.

"Meydan dağılana kadar buradayım, gaz sık da göreyim. Bir tane gencime gaz sıkarsa alnını karışlamayan namettir. O gazı sık, o plastik mermiyi at bakalım, yettini artık

Dün Emniyet Müdürü ve Vali'yi uyardım. Söz aldım ama.

"500 BİN KİŞİLİK ÇAĞRI YAPACAĞIM"

Bu akşam gaz sıkarsanız, önümüzdeki günlerde planlamayı değiştiririm. Yarın seni en rahatsız edecek yere 500 bin kişilik çağrı yapacağım.

Korkuyu evde unuttuk biz bugün sayın vali!

"UTANMADAN BERKAY'I DA TUTUKLADILAR"

11 gazeteciyi önce gözaltına aldılar sonra 8 gazeteciyi tutukladılar. İşte tutuklanan gazetecilerimiz: "Yasin Akgül, Kurtulus Arı, Gökan Kam, Zeynep Kuray, Hayri Tunç"

Utanmadılar 'Her şey çok güzel olacak' diyen Berkay'ı da tutukladılar!

"HAPİSHANELERDE YER KALMAMIŞ"

Bizim gözaltına alınan gazeteci arkadaşlarımızı Silivri yerine Vatan'a götürdüler. Çünkü İstanbul hapishanelerinde yer kalmadı. Gazetecileri yarın çevre illere nakil edeceklermiş.

"AKILLANAN VAR AKILLANMAYAN VAR"

Dün hep birlikte konuşmuştuk! Bizi göreni biz de göreceğiz. Bizi görmeyeni yerin dibine gömeceğiz. Biz bunu dedikten sonra yavaş yavaş kendine gelmeler. Ekranı ikiye bölmeler, bu meydandan görüntü geçmeler başladı. Bugünkü yayını canlı yayınlamaya başlayanlar arttı. Akıllanan var akıllanmayan var.

Önce kimlere boykot yapıyoruz onu söyleyelim;

Hepimizin vergiyle ayakta duran TRT'ye yazıklar olsun! Emekçileri sayıyıyoruz. TRT'nin düğmesini tamamen kapatıyoruz. Kanal D, CNN TÜRK... İşi gücü bırakmışlar bu gençlerin sevdiği Ekrem abilerine, iradesine kafa tutup bir tek adama tek başlarına destek atmak için ne gazetecilik yapıyorlar ne televizyonculuk. işleri güçleri iftira ve yalancılık.

TGRT, A haber, Turkuaz, İhlas'ı, Sabah'ı okuyan izleyen bizden değildir. İhlas Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı bunlara abone olan belediye başkanlarımı uyarıyorum. Bunlardan uzak durun bunları yakın yere koymayın.

Kahve içelim ama Espressolab'ın önünden geçmeyelim. Kitap almak için D&R'ı gördüğünüzde karşı kaldırıma geçin. Dün biz bunu söyledikten sonra sitesi çökmüş, satışlar durmuş. Sattığı kitabın parasını Tayyip Erdoğan'a yollayan İdefix bizim için kapanmıştır.

Bolu'daki otel yangınına yapmadığı denetimlerle sebep olan bakanın ETS Tur'unu yerin dibine batırın.

"BU SİZİN GÜCÜNÜZ BOYKOTUN GÜCÜ"

Milli Piyango alıp hem siz üzülmeyin hem Demirören'i sevindirmeyin. Misli ve İddia sitelerinin yanına yanaşmayın.

Habertürk ve CNN Türk ipin üstünde yürüyorlar. İki gecedir önümde yazıyor. Bugün grubu yarıdan fazla vermişler. İyi hal durumundan izlemede tutuyoruz. Bir fırsat veriyoruz. Bu akşam ve yarına bakacağız ama sınıfı geçen biri var!

Hatırlıyor musunuz? İstiklal'de Demirören AVM var dedim. Bu Demirören'de fena bir şey var. Ama başkaları satın almış orasını. Beni aradılar 'Boykotu kaldır biz Demirören değiliz' dediler. Ben de 'O zaman tabelayı kaldır' dedim. Bugün tabelayı sökmüşler adlarını 'İstiklal AVM' yapmışlar. Bu kimin gücü bu sizin gücünüz boykotun gücü.

Biz yarından itibaren Saraçhane'de akşam toplantılarını başka formata çekeceğiz. Ama bugün gaz atarsın bir tane gencin canını yakarsan bu yüz binlerce genci milyon yapıp yarın akşam karşına dikeceğim bunu bil. Yarın akşam Kadir Gecesi. Burada iftarlar kurulacak, teravihler kılınacak. Peki eylem yapmayı, toplanmayı, mücadeleyi bırakacak mıyız? Şimdi bu kez tarihin en büyük açıkhava halk oylamasını gerçekleştireceğiz.

"CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 12.00'DA

Cumartesi Günü İstanbul'un bir büyük meydanında Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için, Belediye başkanlarımızın her birinin tutukluluğuna itiraz etmek için canlı yayında yargılamalar talep etmek için, artık canımıza tak etti erken seçim demek için büyük mitinge var mısınız? Şimdi soruyorum bu mitingi İstanbul Maltepe'de yapmaya hazır mısınız? Yüzde 80 oy ile Maltepe seçildi. Maltepe doğru olmuştur. Anadolu yakasına gidiyoruz Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyoruz.

Saraçhane'de yapılan açık seçim sonuçlarına göre Ekrem Başkan ve irademize sahip çıkmak üzere Cumartesi günü saat 12.00'da Maltepe'de buluşuyoruz. Yalnız gelmeyin. Komşularınızı, arkadaşlarınızı alın. Maltepe'ye akın."