HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Sayın Bahçeli'ye çağrı yapıyorum. 3T'de buluşalım Türkiye'nin önünü açalım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beylikdüzü'nde Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde konuştu. Özel, "İmamoğlu CHP'nin tek seçeneği. CHP'nin A planı da, B planı da, C planı da, Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur." dedi. "Sayın Devlet Bahçeli'ye açık çağrı yapıyorum" diyen Özel, "Terörsüz Türkiye'ye ben varım. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT'den canlı yayınlamaya evet. Var mısın? 3T'de buluşalım Türkiye'nin önünü açalım." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Sayın Bahçeli'ye çağrı yapıyorum. 3T'de buluşalım Türkiye'nin önünü açalım"

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması ve tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde, belirlenen bir gün de ise Anadolu'nun bir şehrinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin düzenleneceğini duyurmuştu. CHP lideri Özgür Özel, son olarak Beylikdüzü'nde düzenlenen mitingde konuşma yaptı.
ozel1

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz buraya bir miting yapmaya geldik ama gözün gördüğü görmediği yerde on binler var. Susun dediler, her gün daha çok söyledik. Artık bitti dediler, "Biz bitti demeden bitmeyecek, Ekrem Başkan, Murat Başkan çıkmadan bitmeyecek" dedik. Dinmeyeceğiz, durmayacağız, susmayacağız. Biz miting yapmıyoruz, eylem yapıyoruz. Sonuç alana kadar da süreceğiz. Önümüze erken seçim sandığı gelince sonuç almış olacağız"

ozel4

"İMAMOĞLU CHP'NİN TEK SEÇENEĞİ"

"Bugün seçilmiş İBB başkanına yapılan haksızlığı hepimiz biliyoruz ki en güçlü tarafı dürüstlüğü olan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyoruz. Bu büyük haksızlığa karşı direnerek hep birlikte kazanacağız. İmamoğlu CHP'nin tek seçeneği. CHP'nin A planı da, B planı da, C planı da, Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur."

ozel2

"3T'YE VAR MISIN?"

"Sayın Bahçeli'ye açık çağrı yapıyorum. 3 T'ye var mısın? Diyorsun ya 'Özgür Özel cevap versin, CHP terörsüz Türkiye'ye ne diyor? Terörsüz Türkiye'ye ben varım. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT'den canlı yayınlamaya evet. Var mısın? 3T'de buluşalım Türkiye'nin önünü açalım. Ben Terörsüz Türkiye'ye ben evet diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya ve TRT'den canlı yargılanmaya 'evet' de yarın başka bir Türkiye başlasın."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırrı Süreyya Önder ile ilgili yeni gelişme: 5 gün boyunca uyutulacakSırrı Süreyya Önder ile ilgili yeni gelişme: 5 gün boyunca uyutulacak
Ahırda başlayan yangın iki evi kül etti!Ahırda başlayan yangın iki evi kül etti!

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
En Çok Okunan Haberler
Dünya piyasalarında 'Fed' etkisi! Powell konuştu, satış dalgası başladı

Dünya piyasalarında 'Fed' etkisi! Powell konuştu, satış dalgası başladı

Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! Cezası belli oldu

Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! Cezası belli oldu

Rasim Ozan hakkında soruşturma! CHP'ye kayyum iddiası, açıklama geldi

Rasim Ozan hakkında soruşturma! CHP'ye kayyum iddiası, açıklama geldi

Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'

Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'

Bu otomobil sahibinin farelerle başı dertte! Aracını kemiriyorlar

Bu otomobil sahibinin farelerle başı dertte! Aracını kemiriyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.