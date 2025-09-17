CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Seçilmiş il başkanımızı kayyuma teslim etmeyiz"

Cumhuriyet Halk Partisi, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisini Bahçelievler'de düzenliyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın taşındığı ilçede düzenlenen mitingte on binlerce vatandaş bir araya geldi.

"BAHÇELİEVLERİ DE ALACAĞIZ, İSTANBUL'U DA ALACAĞIZ, TÜRKİYE'Yİ DE ALACAĞIZ"

Bahçelievler'de vatandaşa seslenen Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Bugün Bahçelievlerde'yiz. Bir tarafta rantçı AK Parti belediyeciliğini Bahçelievler'de görüyorsunuz. Diğer tarafta halkçı CHP'nin Bakırköy belediyesini görüyorsunuz. Bahçelievleri de alacağız, İstanbul'u da alacağız, Türkiye'yi de alacağız.

"SEÇİLMİŞ İL BAŞKANIMIZI KAYYUMA TESLİM ETMEYİZ"

Özgür Çelik bu ilçeden İŞstanbul İl Başkanı olarak göreve geldi. Göreve geldiğinden beri arkasından çelme takanları bilerek yürüyor, durmuyor, durmayacak.

İstanbul'un seçilmiş il başkanını ne kayyuma teslim ederiz ne sarayın yargısına teslim ederiz. Sonuna kadar arkasındayız."

"İLK SEÇİMİ KAZANACAĞIZ, MEMLEKETİ ŞAHA KALDIRACAĞIZ"

Ankara'da kurultay davasını hep beraber takip ettik. Ekim'in sona ertelendi, borsa değer kazandı. Ülkede demokraside sapıldığı için, bir siyasi parti sindirilmeye çalışıldığı için, sandık yerine kayyumlardan medet umulduğu için ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Buradan söz veriyor, ilk seçimi kazanacağız, memleketi şaha kaldıracağız.

"YASAKSIZ TÜRKİYE, VİZESİZ AVRUPA OLACAK"

Biz iktidara geleceğiz. Gençler size söz olsun. Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa olacak. Ama bunu bilmek için demokrasiyle ekonominin ilişkisini bilmek için ortalama bir kültür de yeter. Bunu anlamak için bir üniversite bitirip bir diploma almak lazım. Ekrem başkan bunu biliyor da, birisi var o bunu bilmiyor."