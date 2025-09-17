HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Seçilmiş il başkanımızı kayyuma teslim etmeyiz"

Cumhuriyet Halk Partisi, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisini Bahçelievler'de düzenliyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın taşındığı ilçede düzenlenen mitingde konuşan Özel, görevinden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le ilgili, "İstanbul'un seçilmiş il başkanını ne kayyuma teslim ederiz ne sarayın yargısına teslim ederiz. Sonuna kadar arkasındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Seçilmiş il başkanımızı kayyuma teslim etmeyiz"
Mustafa Fidan

Cumhuriyet Halk Partisi, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisini Bahçelievler'de düzenliyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın taşındığı ilçede düzenlenen mitingte on binlerce vatandaş bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Seçilmiş il başkanımızı kayyuma teslim etmeyiz" 1

"BAHÇELİEVLERİ DE ALACAĞIZ, İSTANBUL'U DA ALACAĞIZ, TÜRKİYE'Yİ DE ALACAĞIZ"

Bahçelievler'de vatandaşa seslenen Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Bugün Bahçelievlerde'yiz. Bir tarafta rantçı AK Parti belediyeciliğini Bahçelievler'de görüyorsunuz. Diğer tarafta halkçı CHP'nin Bakırköy belediyesini görüyorsunuz. Bahçelievleri de alacağız, İstanbul'u da alacağız, Türkiye'yi de alacağız.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Seçilmiş il başkanımızı kayyuma teslim etmeyiz" 2

"SEÇİLMİŞ İL BAŞKANIMIZI KAYYUMA TESLİM ETMEYİZ"

Özgür Çelik bu ilçeden İŞstanbul İl Başkanı olarak göreve geldi. Göreve geldiğinden beri arkasından çelme takanları bilerek yürüyor, durmuyor, durmayacak.

İstanbul'un seçilmiş il başkanını ne kayyuma teslim ederiz ne sarayın yargısına teslim ederiz. Sonuna kadar arkasındayız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Seçilmiş il başkanımızı kayyuma teslim etmeyiz" 3

"İLK SEÇİMİ KAZANACAĞIZ, MEMLEKETİ ŞAHA KALDIRACAĞIZ"

Ankara'da kurultay davasını hep beraber takip ettik. Ekim'in sona ertelendi, borsa değer kazandı. Ülkede demokraside sapıldığı için, bir siyasi parti sindirilmeye çalışıldığı için, sandık yerine kayyumlardan medet umulduğu için ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Buradan söz veriyor, ilk seçimi kazanacağız, memleketi şaha kaldıracağız.

"YASAKSIZ TÜRKİYE, VİZESİZ AVRUPA OLACAK"

Biz iktidara geleceğiz. Gençler size söz olsun. Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa olacak. Ama bunu bilmek için demokrasiyle ekonominin ilişkisini bilmek için ortalama bir kültür de yeter. Bunu anlamak için bir üniversite bitirip bir diploma almak lazım. Ekrem başkan bunu biliyor da, birisi var o bunu bilmiyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köprüye çıkan şahsı polis ikna ettiKöprüye çıkan şahsı polis ikna etti
ABD, Irak'taki dört grubu terör örgütü ilan ettiABD, Irak'taki dört grubu terör örgütü ilan etti

Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Özgür Özel CHP Özgür Çelik
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.