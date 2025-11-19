HABER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sultangazi'de konuşuyor

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri farklı şehir ve ilçelerde devam ediyor. Mitinglerin bu akşamki durağı İstanbul'un Sultangazi ilçesi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meydanı dolduran partililere sesleniyor. Özel, " Millet kimi seçerse o gelir, kimi seçmezse o gider. Ancak Ak Parti siyasi rekabeti bıraktı. Bir kere yenildi bir anda şanzumanı dağıttı. Sokak ve sandıkta onlardan güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin Sultangazi durağında halka sesleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ALEVİLİK ÇIKIŞI: "HAKLARINI ALANA KADAR..."

CHP lideri Özle, Sultangazi mitinginde şunları söyledi;

"Bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır. Bu sorunu görmeyen ahmaktır. İşine gelince Alevilere gel canım diyorlar, işine gelmeyince yok sayıyorlar. Alevilik kültür değildir ki Kültür Bakanlığı'na bağlayasın. Alevilik inançtır. Sema ibadettir. Aleviler eşit yurttaştır. Haklarını alana kadar bu mücadele sürecektir. Bizim iktidarımızda herhangi bir Alevi tam olarak eşit yurttaşlığımı hissettim' diyene kadar gereken yapacak.

Madımak inanç müzesi yapılacak, cemevleri ibadethane statüsünde olacak, Aleviler kanunda anayasada da eşitliği altı kalınca çizilerek yazılacak. Net söylüyoruz.

"GELİRKEN BİNDİĞİNİZ DEMOKRASİ TRENİNDE İLK YENİLGİDE İNDİNİZ"

Sultangazi'de kışın ortasında on binlerce kişi Erdoğan istifa diye bağırıryorsa bunun bir sebebi var; gelirken bindiğiniz demokrasi treninde ilk yenilgide inmenizdir. Millet kimi seçerse o gelir, kimi seçmezse o gider. Ancak Ak Parti siyasi rekabeti bıraktı. Bir kere yenildi bir anda şanzumanı dağıttı. Sokak ve sandıkta onlardan güçlüyüz. Sultangazi'de AK Parti'nin kadın kollarına, gençlik kollarına, yana kademeye ve partinin milletvekillerine inanç yok.

Demokratik mücadelede havluyu atmışlar, Seçimi kazanamyacıklarına karar vermişler, AK Parti'nin yargı kollarını kurmuşlar.

19 Kasım 2025
19 Kasım 2025

