CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik! Mahmut Tanal hortumla çatıya çıktı

CHP için alınan mutlak butlan kararı sonrası partililerin büyük bir kısmı Özgür Özel ile birlikte Genel Merkeze geldi. Karar sonrası merkezde Özel ve destekçilerinin bekleyişi sürerken, sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı vekiller yanındakilerle beraber genel merkez binasına geldi.

"GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI TALEP EDERİZ"

Burada taraflar arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Çelik, dilekçede, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi’nin önceki yöneticiler tarafından boşaltılmadığını belirterek, "Parti Genel Merkezi’nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" dedi.

VALİLİK: "TALİMAT VERİLMİŞTİR"

Dilekçenin ardından Ankara Valiliği de bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyeti'ne talimat verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MAHMUT TANAL HORTUMLA ÇATIYA ÇIKTI

Genel Merkez önündeki polis sayısı artarken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal dikkat çeken bir hareket yaptı. Eline hortum alan Tanal, genel merkez içinde bulunan bir yapının üzerine çıktı.

Tanal daha sonra kendisine gelen bir telefonun ardından çatıdan indi.