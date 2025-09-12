CHP Genel Merkezi'nde nöbet başladı! 'Mutlak butlan' kararına karşı 3 bin gaz mskesi, limon, makarna ve bisküvi stoğu

İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik mahkemenin verdiği kayyum kararının ardından hareketli günler geçiren Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gözler şimdi de 15 Eylül'deki mahkemeye çevrildi.

CHP Genel Merkezi, söz konusu duruşmada olası bir 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Kayyum kararı sonrası İstanbul il binasında yaşananlar nedeniyle yeni eylem yöntemleri masada.

81 İL BAŞKANI ANKARA'YA GELECEK

Sözcü'de yer alan habere göre; mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması olasılığına karşı genel merkezin boş bırakılmamasına karar verildi. Hafta sonu itibariyle 81 il başkanı Ankara’ya gelecek. 14 Eylül’de yapılacak olan mitinge katılımın yüksek olması hedefleniyor.

KILIÇDAROĞLU PROTESTO EDİLECEK

Genel merkezde de 'mutlak butlan' kararına karşı hazırlıklar başladı. Mutlak butlan kararı halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gelmesi durumunda partililerin protesto hazırlığı yaptığı belirtildi.

3 BİNDEN FAZLA GAZ MASKESİ ALINDI

Edinilen bilgiye göre; genel merkeze 3 binden fazla N95 tipi gaz maskesi alındığı, nöbette tüketilmek üzere de makarna, bisküvi gibi gıda alımı yapıldığı kaydedildi. Polis gazına karşı ayrıca limon alındığı belirtildi.