HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP Genel Merkezi'nde nöbet başladı! 'Mutlak butlan' kararına karşı 3 bin gaz mskesi, limon, makarna ve bisküvi stoğu

Türkiye siyasetinde tüm gözler 15 Eylül'de mahkemenin CHP ile ilgili vereceği karara çevrilmiş durumda. Mahkemeden olası bir 'mutlak butlan' kararı çıkması ihtimaline karşı, CHP'li gençler genel merkezde nöbet tutmaya başladı. Polis müdahalesine karşı hazırlık da yapıldığı belirtilirken; 3 bin gaz maskesi, limon, bisküvi ve makarna stoğu yapıldı.

CHP Genel Merkezi'nde nöbet başladı! 'Mutlak butlan' kararına karşı 3 bin gaz mskesi, limon, makarna ve bisküvi stoğu
Devrim Karadağ

İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik mahkemenin verdiği kayyum kararının ardından hareketli günler geçiren Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gözler şimdi de 15 Eylül'deki mahkemeye çevrildi.

CHP Genel Merkezi, söz konusu duruşmada olası bir 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Kayyum kararı sonrası İstanbul il binasında yaşananlar nedeniyle yeni eylem yöntemleri masada.

CHP Genel Merkezi nde nöbet başladı! Mutlak butlan kararına karşı 3 bin gaz mskesi, limon, makarna ve bisküvi stoğu 1

81 İL BAŞKANI ANKARA'YA GELECEK

Sözcü'de yer alan habere göre; mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması olasılığına karşı genel merkezin boş bırakılmamasına karar verildi. Hafta sonu itibariyle 81 il başkanı Ankara’ya gelecek. 14 Eylül’de yapılacak olan mitinge katılımın yüksek olması hedefleniyor.

KILIÇDAROĞLU PROTESTO EDİLECEK

Genel merkezde de 'mutlak butlan' kararına karşı hazırlıklar başladı. Mutlak butlan kararı halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gelmesi durumunda partililerin protesto hazırlığı yaptığı belirtildi.

CHP Genel Merkezi nde nöbet başladı! Mutlak butlan kararına karşı 3 bin gaz mskesi, limon, makarna ve bisküvi stoğu 2

3 BİNDEN FAZLA GAZ MASKESİ ALINDI

Edinilen bilgiye göre; genel merkeze 3 binden fazla N95 tipi gaz maskesi alındığı, nöbette tüketilmek üzere de makarna, bisküvi gibi gıda alımı yapıldığı kaydedildi. Polis gazına karşı ayrıca limon alındığı belirtildi.

CHP Genel Merkezi nde nöbet başladı! Mutlak butlan kararına karşı 3 bin gaz mskesi, limon, makarna ve bisküvi stoğu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya’da sapık alarmı! Plajda kadınların görüntülerini çekerken yakalandıSakarya’da sapık alarmı! Plajda kadınların görüntülerini çekerken yakalandı
Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Anahtar Kelimeler:
CHP mahkeme
En Çok Okunan Haberler
Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geldi...

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geldi...

Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"

Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"

Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Partili başkan istifa kararı aldı

Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Partili başkan istifa kararı aldı

Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Sokak ortasına kaçırılmaya çalışılıp öldürülmüştü! Hepsine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

Sokak ortasına kaçırılmaya çalışılıp öldürülmüştü! Hepsine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.