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CHP Grup Başkanı Özel, Diyarbakır'da Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır’da Gülistan Doku’nun ailesini ziyaret etti. Abla Aygül Doku, "Gülistan artık sadece bizim meselemiz değil. Türkiye’deki bütün evlatlarımızın güvende yaşayabilmesi için kızımızın en azından bir mezar taşı olması gerekiyor" dedi.

CHP Grup Başkanı Özel, Diyarbakır'da Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Diyarbakır programı devam ediyor. Özel, yaklaşık 6 yıl önce Tunceli’de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun Diyarbakır’da yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Özel’e; milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya ve Türkan Elçi eşlik etti. Ziyarette abla Aygül Doku ve anne Bedriye Doku, Özel’e soruşturmada gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi.

CHP Grup Başkanı Özel, Diyarbakır da Gülistan Doku nun ailesiyle görüştü 1

ÖZGÜR ÖZEL GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Özel, yeni atanan savcıyla soruşturmanın sonuçlanması noktasında umutlandıklarını belirterek, iyi haberler beklediklerini söyledi. Abla Aygül Doku, Özel’e ziyaretleri ve Ankara’daki ağırlamaları için ve Adalet Bakanlığı ile görüşmedeki aracılığı için teşekkür etti ve "Gülistan artık sadece bizim meselemiz değil. Türkiye’deki bütün evlatlarımızın güvende yaşayabilmesi için kızımızın en azından bir mezar taşı olması gerekiyor. Çok üzülerek belirtiyorum; kızımızın can güvenliğinden sorumlu bir validen altı yıldır kızımızın cansız bedeni istiyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özel, Diyarbakır da Gülistan Doku nun ailesiyle görüştü 2

"BAŞKA ANNELER AĞLAMASIN DİYE EN AĞIR CEZALARI ALSINLAR"

Anne Bedriye Doku, gözyaşlarını tutamadı ve kızını bulmak istediğini belirtti. Anne Doku, adalete güvendiğini belirterek, "Başka anneler ağlamasın diye en ağır cezaları alsınlar" diye konuştu.

CHP Grup Başkanı Özel, Diyarbakır da Gülistan Doku nun ailesiyle görüştü 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel CHP Gülistan Doku
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