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CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur ziyareti çerçevesinde vatandaşlara seslendi. İstasyon parkında bulunan bankın üzerine çıkarak konuşan Özel, "Biliyorsunuz partimiz görülmemiş bir saldırı altında. Buna karşı uzun süredir direniyoruz, mücadele ediyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'da

Bir dizi program ve ziyaret için Burdur'da gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, ilk olarak Çavdır, ardından ise Yeşilova ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur da 1

ÖZGÜR ÖZEL BURDUR'DA

Daha sonra Burdur Cezaevinde tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı ziyaret eden Özel, Bucak ilçesine giderek burada da vatandaşlar ile buluştu. Özel son olarak Burdur'da esnafları ziyaret ederek İstasyon parkında bulunan bankın üzerine çıkarak konuşma yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur da 2

"PARTİMİZ GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRI ALTINDA"

Özel, konuşmasında kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür ederek, "Biliyorsunuz partimiz görülmemiş bir saldırı altında. Buna karşı uzun süredir direniyoruz, mücadele ediyoruz. Ancak bir yandan da partimizin iktidar yürüyüşü engellendiği için biz mücadelemizi binalarla, halka seslenmemizi otobüslerle sınırlı görmediğimiz için binada oturmakla iktidar olunmayacağını iktidarın sokaktan geldiğini bildiğimiz için yollardayız" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Özgür Özel CHP
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