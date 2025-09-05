HABER

CHP Grup Başkanvekili Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda konuştu: "O koltuk dolu, sahibi belli"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde konuştu. Başarır, "Biz, demokrasiye, hukuka ve adalete inanıyoruz. CHP İl Başkanlığı bilgisayardan çıkan bir il başkanı yazısıyla olmuyor. CHP İl Başkanlığı binlerce üyenin seçtiği ilçe delegeleri, onların seçtiği il delegeleri ve o il delegelerinin seçtiği Özgür Çelik gibi oluyor." dedi.

Mustafa Fidan

Başarır, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, CHP İl Başkanlığı olarak karşı karşıya kaldıkları süreçte yol haritasına hep beraber karar verdiklerini söyledi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirdiği geçici kurulda yer alan Hasan Babacan'ın kendi iradesiyle bu görevden çekildiğini aktaran Başarır, "Şimdi bu saatlerde yine bu beşli heyette olan Müjdat Gürbüz, partisi ve geleceği için hiçbir baskı altında olmadan o heyetten çekildiğini açıkladı. Onlar doğru olanı yaptı." diye konuştu.

"GERİDE KALAN 3 ARKADAŞIMIZA DA BURADAN SESLENİYORUM"

Başarır, "CHP'nin İl Başkanı'nı Çağlayan'daki bir mahkeme değil 600 tane seçilmiş il delegesi belirler. O yüzden ben geride kalan 3 arkadaşımıza da buradan sesleniyorum, hep beraber bir mücadele veriyoruz, bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. 86 milyonun geleceği için bir mücadele veriyoruz. Gelin mahkemenin bu yanlış kararına ortak olmayın. Diğer partililerimiz gibi bu heyetten çekilin." ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANLIĞI MESAJI: "O KOLTUK DOLU, O KOLTUĞUN SAHİBİ ÖZGÜR ÇELİK"

Bir basın mensubunun, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin'in, "CHP'nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için pazartesi günü saat 12.00'de CHP İl binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım." şeklindeki açıklamalarına ilişkin sorusunu Başarır, şöyle cevapladı:

"O koltuk dolu, o koltuğun sahibi Özgür Çelik. Kendisi şu anda 39 ilçe başkanıyla toplantıda. Keşke elimizden bir şey gelseydi. Biz, demokrasiye, hukuka ve adalete inanıyoruz. CHP İl Başkanlığı bilgisayardan çıkan bir il başkanı yazısıyla olmuyor. CHP İl Başkanlığı binlerce üyenin seçtiği ilçe delegeleri, onların seçtiği il delegeleri ve o il delegelerinin seçtiği Özgür Çelik gibi oluyor."

(AA)

05 Eylül 2025
05 Eylül 2025

Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır CHP
