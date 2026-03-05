HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP ilçe başkanı Mehmet Emin Işık'a bıçaklı saldırı! Tanıdığı 4 kişi gözaltına alındı

CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34), bir grup saldırgan tarafından darbedilip bıçaklandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Işık ise hastaneye kaldırıldı.

CHP ilçe başkanı Mehmet Emin Işık'a bıçaklı saldırı! Tanıdığı 4 kişi gözaltına alındı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, bir grubun saldırısına uğradı. Işık, darbedilip bıçaklandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin Işık, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

TANIDIKLARI GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Emin Işık'ın önceden tanıdığı H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

CHP ilçe başkanı Mehmet Emin Işık a bıçaklı saldırı! Tanıdığı 4 kişi gözaltına alındı 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O gözlükleri takanlar şokta!O gözlükleri takanlar şokta!
Dünya onları konuşmuştu! Şaşkına çeviren iddiaDünya onları konuşmuştu! Şaşkına çeviren iddia

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
CHP bıçak saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.